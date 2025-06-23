شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يضع الراحلين عن الفريق بالقائمة الأولى.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

استقر مسئولو نادى الزمالك على إدراج أسماء اللاعبين المقرر رحيلهم عن الفريق في الميركاتو الصيفى ضمن القائمة الأولى، المقرر إرسالها إلى اتحاد الكرة خلال الساعات الجارية.

ويأتي استقرار الزمالك على وضع أسماء اللاعبين المقرر رحيلهم فى القائمة الأولى لتحقيق أكبر استفادة مالية عند رحيلهم عن الأبيض.



واستقر مسئولو نادى الزمالك على عدم التفريط مجاناً فى لاعبى الفريق ممن تم اتخاذ قرار برحيلهم، خلال الميركاتو الصيفى.

وتم الاستقرار على البحث عن عروض تسويقية لإعارتهم لأندية أخرى، أو دخولهم فى صفقات تبادلية مع الأندية لضم لاعبين آخرين من الفرق الأخرى.

وكان الزمالك حدد أسماء المقرر رحيلهم فى الميركاتو الصيفى، على رأسهم محمد عاطف، مهاب ياسر، مصطفى الزنارى، حسام أشرف، حازم أسامة، أحمد رفاعى، وجارى تحديد باقى القائمة المقرر رحيلها.