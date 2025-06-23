شكرا لقرائتكم خبر عن منى كامل صاحبة الـ71 عاما: حققت 5 ميداليات ببطولة العالم للسباحة بتشجيع أولادى والان مع تفاصيل الخبر

كشفت منى كامل بطلة العالم في السباحة ، والتى تبلغ من العمر 71 عاما، والحاصلة على 5 ميداليات ببطولة العالم الأخيرة التي أقيمت في اليونان، كواليس ممارستها السباحة في سن كبيرة، ودور أسرتها في المشاركة في البطولات.

وحققت منى كامل 5 ميداليات في بطولة العالم لسباحة الزعانف التي أقيمت باليونان، مقسمين إلى 3 فضيات بمنافسات الفردى، و ميداليتان بمنافسات التتابع، إحداها فضية والأخرى برونزية.

وقالت منى كامل، في تصريحات خاصة لليوم السابع، إنها بدأت ممارسة السباحة منذ 9 سنوات، وبالتحديد في عمر الـ62 ، وشجعها أصدقاؤها في نادى هليوبوليس على تعلم السباحة تمهيدا للمشاركة فى البطولات.

وأضافت بطلة العالم أنها شاركت في بطولة العالم للسباحة العام الماضى وحققت ميداليات أيضا، إلا أن الجديد فى الأمر مشاركتها هذا العام في بطولة العالم لسباحة الزعانف، وهو نوع تشارك به لأول مرة.

وكشفت البطلة أنها كانت تعمل فى مجال الترجمة، وخلال السباحة في النادى مع أصدقائها نصحوها بالتعلم بشكل أكبر وشجعوها على هذه الخطوة، حتى شاركت في البطولات وحصدت الميداليات.

وأشارت منى كامل إلى أن أبناءها، رغم تواجدهم في أمريكا، إلا أنهم شجعوها على ممارسة الرياضة والمشاركة في البطولة، حتى أصبحت مصدر فخر لهم.

وأضافت أنها تسعى لتحقيق المزيد من الميداليات والبطولات الفترة القادمة في مختلف البطولات.