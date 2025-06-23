شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى ضد بورتو.. المباراة الأغلى للمارد الأحمر = 481 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

يخوض فريق الأهلي بقيادة الإسبانى خوسيه ريبيرو، فى الرابعة فجر الثلاثاء بتوقيت القاهرة، مباراة مصيرية مع بورتو البرتغالى على ملعب ميتلايف بولاية نيوجيرسى الأمريكية في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس العالم للأندية، بحضور جماهيري مرتقب.

وتعد هذه المباراة هى الأغلى فى تاريخ الأهلى، لأن الفوز بها يمنح المارد الأحمر 481 مليون جنيه، بواقع 2 مليون دولار مكافأة الفوز، و 7.5 مليون دولار مكافأة التأهل لدور الستة عشر بالبطولة.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى ضمن بطولة كأس العالم للأندية، برفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

وأصبح مصير الأهلى ومعه بورتو متوقفاً على نتيجة مباراة إنتر ميامي وبالميراس التي تقام في الرابعة فجر الثلاثاء أيضاً فى المقام الأول، حيث إن انتهاء لقائهما بالتعادل يعني تأهل الفريقين معاً إلى الدور الثاني، مقابل خروج بطل أفريقيا ومنافسه البرتغالي.

و يحتاج الأهلي لتجاوز إنتر ميامي في الترتيب ليحصد بطاقة التأهل الثانية، حيث لن يتمكن من تجاوز بالميراس لتفوق الأخير عليه فى المواجهات المباشرة.

وينبغي على الأهلي الفوز على بورتو بفارق هدفين على الأقل فى الجولة الأخيرة ليرفع رصيده إلى 4 نقاط، أما تعثره سواء بالتعادل أو الخسارة فيعني خروجه مبكراً.

ويحتاج الأهلي لخسارة إنتر ميامي أمام بالميراس في الجولة الأخيرة بفارق هدفين أو أكثر، ليضمن التأهل إلى ثمن النهائي.

ففى حال تساوي النقاط يتم الاحتكام أولا إلى المواجهات المباشرة، ثم إلى فارق الأهداف، ثم عدد الأهداف المسجلة في المباريات بين الفرق المعنية.

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وخسر الأهلي أمام بالميراس البرازيلي بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بكأس العالم للأندية

وستقام المباراة التالية للأهلي أمام بورتو البرتغالى على ملعب ميتلايف أيضا في الرابعة فجر الثلاثاء، وفي نفس التوقيت سيلتقي إنتر ميامي مع بالميراس.

وكان الأهلي قد استهل مشواره بالتعادل السلبي مع إنتر ميامي في مباراة الافتتاح ، ويحتل الأهلي المركز الأخير برصيد نقطة واحدة، بفارق الأهداف عن بورتو الثالث ، بينما يتصدر بالميراس بـ 4 نقاط، بفارق الأهداف عن إنتر ميامي الثاني.