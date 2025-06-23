شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يكثف جهوده لحسم ملف المدرب الجديد قبل بدء فترة الإعداد والان مع تفاصيل الخبر

كثف مسئولو النادي المصري جهودهم خلال الساعات الأخيرة لحسم ملف المدير الفني الجديد للفريق البورسعيدي، وذلك لبدء فترة الإعداد للموسم الجديد.

وتواصل مسئولو النادي المصري، خلال الساعات الأخيرة، مع عدة مدربين لتولي المسؤولية الفنية للفريق خلال الموسم المقبل، بعد توجيه الشكر لكل من التونسي أنيس بوجلبان نظراً لتراجع النتائج، ومن بعده ميمي عبد الرازق والذي قاد الفريق فى آخر جولتين فى الدوري قبل أن يتم تعيينه رئيساً للجنة التخطيط بالنادي البورسعيدي.

وكشف مصدر مسئول بالنادي المصري ، أن الساعات الأخيرة شهدت تواصلاً مع 4 مدربين وهم التونسي نبيل الكوكي المدير الفني لوفاق سطيف الجزائري، والإسباني كارلوس جاريدو مدرب الأهلي السابق، اليوناني تاكيس جونياس مدرب وادي دجلة السابق، بالإضافة إلى التونسي نور الدين المدير الفني لفريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي.

استعاد النادي المصري لاعبيه المعارين إلى الأندية الأخرى بعد انتهاء الموسم وهم، أحمد أيمن منصور، زياد فرج، سمير فكري، ومحمد الظريف، بعد انتهاء إعارتهم خلال الموسم الماضي، ويترقب اللاعبون حسم مصيرهم من قائمة الفريق الأولية قبل إرسالها إلى اتحاد الكرة.

ويضع مسئولو النادي المصري الرتوش الأخيرة على القائمة الأولى للفريق، وذلك قبل الموعد الأخير لإرسالها إلى اتحاد الكرة، والمقرر له 28 يونيو الجاري، ولم يعلن المصري حتى الآن الاستغناء عن أي لاعب بشكل رسمي.