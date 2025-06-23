الامارات | موعد المباراة المصيرية بين الترجي وتشلسي.. وسيناريو التأهل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تبدو مهمة الترجي التونسي صعبة في بلوغ ثمن نهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم، إذ يتعين عليه الفوز على تشلسي الإنجليزي الساعة 5:00 من فجر الثلاثاء على ملعب لينكولن فايننشال فيلد في فيلادلفيا ضمن الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة.

ويملك الترجي مصيره بين يديه كون الفوز سبيله الوحيد إلى العبور نحو دور الـ16، لكنه سيكون أمام امتحان صعب بمواجهة فريق لن يقبل أن يتلقى خسارة ثانية تواليا لأول مرة منذ فبراير.

وأنعش الترجي آماله بالتأهل بعد فوزه على لوس أنجلوس أف سي الأميركي بهدف نظيف في الجولة الثانية، بعدما سقط أمام فلامنغو البرازيلي 0-2، فيما فاز تشلسي على الفريق الأميركي 2-0 وسقط بشكل مفاجئ أمام فريق لاعبه السابق فيليبي لويس 1-3.

ويتفوق تشلسي على الترجي بفارق الأهداف، ما يعني أن التعادل يصب في مصلحته، كما أنه لن يتأهل سوى من المركز الثاني في حال فوزه، لخسارته أمام فلامنغو الذي حسم الصدارة ومواجهة ثاني المجموعة الثالثة.

ويخوض الترجي المباراة في غياب نجمه الجزائري يوسف بلايلي الذي سجل هدف المباراة الماضية الوحيد وكان الأكثر تألقا وخطورة بين اللاعبين، وذلك بسبب الإيقاف، لكنه يعول على المعنويات العالية للاعبيه وخصوصا حارس مرماه بشير بن سعيد الذي يعود الفضل له في أول انتصار عربي في النسخة الحالية من المونديال في الأنفاس الأخيرة، لتصديه لركلة جزاء الغابوني دنيس بوانغا.

من جهته، يلعب تشلسي من دون مهاجمه السنغالي نيكولاس جاكسون الذي تلقى بطاقة حمراء في المباراة الماضية واعتذر عن تصرفه بعد أربع دقائق من دخوله بديلا.

وأكد مدربه الإيطالي إنتسو ماريسكا أن البطاقة الحمراء "لا تعني شيئا بالنسبة إلى مستقبل نيكو".

ولم تشكل الخسارة "مفاجأة" بالنسبة إلى المدرب الذي اعترف أن خصمه تفوّق عليه، لكن بطل مسابقة كونفرنس ليغ لن يكون بعيدا عن الانتقادات في حال خروجه باكرا وبشكل محرج.

بايرن لمواصلة الهيمنة على بنفيكا

وفي المجموعة الثالثة، حسم بايرن تأهله، لكنه لم يضمن الصدارة بعد قبل مواجهة بنفيكا البرتغالي على ملعب بانك أوف أميريكا في شارلوت.

ويتصدر بايرن بست نقاط، بفارق اثنتين عن بنفيكا وخمس عن بوكا جونيورز الأرجنتيني، فيما خرج أوكلاند سيتي النيوزيلندي الذي يلعب ضمن صفوفه مجموعة من الهواة.

ويلتقي متصدر هذه المجموعة، مع ثاني المجموعة الرابعة في شارلوت أيضا.

ويسعى الفريق البافاري المتوّج باللقب مرتين، إلى تحقيق فوزه السابع في آخر ثماني مباريات أمام بنفيكا الذي يكفيه التعادل للتأهل برفقة فريق المدرب البلجيكي فنسان كومباني.

وسيكون هذا اللقاء الـ14 بين الناديين العريقين، لكن الكفة تميل لصالح بايرن المهيمن بعشرة انتصارات مقابل ثلاثة تعادلات ولم يخسر أبدا، كما فاز في آخر خمس مواجهات، من بينها 1-0 في الموسم الأخير من دوري أبطال أوروبا.

والواقع، أنه قبل الفوز على أوكلاند سيتي بسداسية نظيفة، لم يكن بنفيكا قد تذوق طعم الانتصار في أربع مباريات، وهو يلعب أمام فريق سجل هدفين على الأقل في آخر تسع مباريات، كما فاز بجميع مبارياته الست في تاريخ مشاركته في المسابقة.

ويأمل بنفيكا أن يكون جناحه الأرجنتيني المخضرم أنخل دي ماريا على الموعد وأن يسجل لأول مرة في مسيرته في مرمى بايرن، فيما يسعى في المقابل الجناح الفرنسي للنادي البافاري ميكايل أوليسيه أن يسجل للمباراة السابعة تواليا في مختلف المسابقات.

وعلى ملعب جيوديس بارك في ناشفيل، يعلم بوكا جونيورز أن تحقيقه الفوز قد يكون سهلا، لكن التأهل ليس بين يديه، إذ يحتاج إلى خسارة بنفيكا أيضا كما التفوق عليه بفارق الأهداف.