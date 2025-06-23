الامارات | قائمة الهدافين في كأس العالم للأندية 2025

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتصدر ثلاثة نجوم قائمة ترتيب الهدافين في بطولة كأس العالم للأندية في كرة القدم المقامة في الولايات المتحدة الأميركية حتى 13 يوليو، وتالياً كل النجوم الذين وضعوا بصمتهم التهديفية في الحدث العالمي حتى الآن:



3 أهداف

الألماني جمال موسيالا، الفرنسي ميكايل أوليسه (بايرن ميونيخ الألماني)، الأرجنتيني أنخل دي ماريا (بنفيكا البرتغالي)، التركي كينان يلديز (يوفنتوس الإيطالي).

هدفان

الفرنسي كينغسلي كومان، توماس مولر (بايرن ميونيخ الألماني)، البرتغالي فرانسيسكو كونسيساو، الفرنسي راندال كولو موانيه (يوفنتوس الإيطالي)، بابلو باريوس (أتلتيكو مدريد الإسباني)، إيغور جيزوس (بوتافوغو البرازيلي)، اللوكسمبورغي لياندرو باريرو (بنفيكا البرتغالي)، البرتغالي بيدرو نيتو (تشلسي الإنكليزي)، الأرجنتيني لاوتارو مارتينيس (إنتر ميلان الإيطالي)، إكرام راينرز (ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي)، الألماني إيلكاي غوندوغان (مانشستر سيتي الإنكليزي)

هدف

رودريغو باتاليا، الأوروغوياني ميغيل ميرينتييل (بوكا جونيورز الأرجنتيني)، الفرنسي ساشا بوي، الإنكليزي هاري كاين (بايرن ميونيخ الألماني)، جايير كونيا (بوتافوغو البرازيلي)، الأرجنتيني إنسو فرنانديس، البرتغالي بيدرو نيتو (تشلسي الإنكليزي)، الكوري الجنوبي كانغ-إن لي، سيني مايولو، الإسباني فابيان رويس، البرتغالي فيتينيا (باريس سان جرمان الفرنسي)، الأرجنتيني أنخل دي ماريا، الأرجنتيني نيكولاس أوتامندي، اليوناني فانغيليس بافليديس، ريناتو سانشيس (بنفيكا البرتغالي)، كريستيان رولدان، السلوفاكي ألبرت روسناك (سياتل ساوندرز الأميركي)، الأوروغوياني جيورجيان دي أراسكاييتا، لويز أراوجو، والاس يان، دانيلو، برونو هنريكي (فلامنغو البرازيلي)، الإسباني سيرخيو راموس (مونتيري المكسيكي)، الأرجنتيني فالنتان كاربوني (إنتر ميلان الإيطالي)، فاكوندو كوليديو، سيباستيان دريوسي، ماكسيميليانو ميسا (ريفر بلايت الأرجنتيني)، يوسوكي ماتسو، ريوما واتانابي (أوراوا ريد دايموندز الياباني)، البرازيلي لوكاس ريبيرو، ليبو موثيبا (ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي)، غونسالو غارسيا (ريال مدريد الإسباني)، البرتغالي روبن نيفيش (الهلال السعودي)، الإسرائيلي أوسكار غلوخ، كريم أونيسيوو (سالزبورغ النمسوي)، براين غونساليس، إلياس مونتييل (باتشوكا المكسيكي)، فيل فودن، البلجيكي جيريمي دوكو، الأرجنتيني كلاوديو إيتشيفيري، النروجي إرلينغ هالاند، النروجي أوسكار بوب، الفرنسي ريان شرقي (مانشستر سيتي الإنكليزي)، الصربي دوشان فلاهوفيتش (يوفنتوس الإيطالي)، الأرجنتيني ليونيل ميسي، الفنزويلي تيلاسكو سيغوفيا (إنتر ميامي الأميركي)، الإسباني سامو أغيهووا (بورتو البرتغالي)، الأرجنتيني فلاكو لوبيس (بالميراس البرازيلي)، البلجيكي أكسيل فيتسل (أتلتيكو مدريد الإسباني)، الجزائري يوسف بلايلي (الترجي التونسي)، فيليكس نميشا، الغيني سيرهو غيراسي، الإنكليزي جوبي بيلينغهام (بوروسيا دورتموند الألماني)، الكولومبي جون أرياس، نوناتو، الأرجنتيني خوان بابلو، ماركوس دا سيلفا فرانسا (فلوميننسي البرازيلي)، الجنوب إفريقي ثيمبنكوسي لورتش (الوداد المغربي)، الإنكليزي جود بيلينغهام، التركي أردا غولر، الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي (ريال مدريد الإسباني)

- هدف عكسي -الفلسطيني وسام أبو علي (الأهلي المصري أمام بالميراس البرازيلي)، خوليسو موداو (ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي أمام بوروسيا دورتموند الألماني)، نيكولاس أوتاميندي (بوكا جونيورز الأرجنتيني أمام بنفيكا البرتغالي)، عبد المنعم بوطويل (الوداد المغربي أمام يوفنتوس الإيطالي)