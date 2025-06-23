الامارات | بيلينغهام يخضع لجراحة في الكتف بعد مونديال الأندية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد الإنجليزي جود بيلينغهام، لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، الأحد انه سيخضع لجراحة بكتفه المصابة منذ فترة طويلة، بعد انتهاء مشاركة فريقه في كأس العالم للأندية بكرة القدم.

ويعاني الإنكليزي الدولي من أوجاع بعد تعرضه لخلع بالكتف في مباراة ضمن الدوري الإسباني في نوفمبر 2023، وهو يلعب مرتديا دعامة تحت قميصه مذذاك الوقت.

ورغبة منه بإحراز لقب البطولة المجزية ماليا، قرر النادي الملكي ارجاء جراحة بيلينغهام حتى نهايتها، ما يعني غيابه عن انطلاق بطولة الدوري الإسباني (لا ليغا) للموسم المقبل.

وقال بيلينغهام لمنصة دازون للبث التدفقي، بعد فوز ريال مدريد على باتشوكا المكسيكي 3-1 في مدينة شارلوت الأميركية "وصلت لمرحلة... ضقت ذرعا بالدعامة، واضطراري لشدها، وقيام لاعبين (آخرين) بشدها، وإعادة ترتيبها طوال الوقت".

تابع "لدي جراحة مبرمجة بعد البطولة، أعتقد انها بعد أيام قليلة من موعد النهائي.. أنا سعيد حيال هذا الأمر، منذ فترة وأنا انتظره. أعتقد أن صبري قد نفد من الدعامة".

وقد يتطلب تعافي بيلينغهام نحو 12 أسبوعا بحسب تقارير صحافية، ما يعني انه قد يغيب أيضا عن مبارتي إنكلترا ضمن تصفيات كأس العالم 2026 ضد أندورا وصربيا.

ووجد بيلينغهام طريق الشباك خلال مواجهة باتشوكا مفتتحا التسجيل في الدقيقة 35، بعد يوم من تسجيل شقيقه الأصغر جوب لمصلحة بوروسيا دورتموند الألماني، الفريق السابق لجود، خلال الفوز على ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي 4-3.

قال لاعب ريال مدريد ممازحا "حاول البعض إغاظتي بالقول إنه أفضل مني. لذا تعين عليّ القيام بشيء ما اليوم. نحن متعادلان الآن، وسنرى ماذا سيحصل في باقي البطولة".