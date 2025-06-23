الامارات | الكأس الذهبية.. السعودية إلى ربع النهائي لملاقاة المكسيك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حجز المنتخب السعودي بطاقته الى ربع نهائي الكأس الذهبية لاتحاد الكونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والبحر الكاريبي) في كرة القدم بتعادلها مع ترينيداد وتوباغو 1-1 الأحد على ملعب "أليجنت ستاديوم" في نيفادا في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة.

وكانت ترينيداد وتوباغو البادئة بالتسجيل وتحديدا في الدقيقة العاشرة عبر مهاجم مونتريال الكندي دانتي سيلي، وأدركت السعودية التعادل مطلع الشوط الثاني بواسطة مهاجم أهلي جدة فراس البريكان (60).

وحققت السعودية التي تخوض غمار البطولة في غياب لاعبي الهلال بسبب مشاركتهم مع فريقهم في كأس العالم للأندية المقامة أيضا في الولايات المتحدة، الأهم بتعادلها كونها كانت بحاجة الى نقطة واحدة لبلوغ ربع النهائي بعدما استهلت مشوارها في المسابقة القارية بفوز على هايتي 1-0، قبل أن تسقط أمام الولايات المتحدة المضيفة 0-1 في الجولة الثانية.

"حققنا هدفنا"

وقال المدرب الفرنسي للسعودية هيرفيه رونار في مؤتمر صحافي: "حققنا الهدف الذي أتينا من أجله الى الولايات المتحدة وهو التأهل"، مضيفا "لا نمر بفترة مثالية على المستوى الفني، لحسن الحظ لدينا 6 أيام للراحة، وهذا أمر جيد بكل تأكيد، لأن اللعب كل ثلاثة أيام صعب جدا".

وتابع "علينا القتال في ربع النهائي، ومنتخب المكسيك قوي وسبق لنا وأن لعبنا ضده في كأس العالم" في اشارة الى الجولة الثالثة الاخيرة من منافسات المجموعة الثالثة في مونديال 2022 في قطر عندما خسر الاخضر 1-2.

وتشارك السعودية في البطولة القارية بموجب اتفاقية الشراكة الموقعة في أغسطس 2024 بين صندوق الاستثمارات العامة السعودي اتحاد كونكاكاف توفر الدعم للمسابقات التي ينظمها الأخير على صعيد المنتخبات والأندية للرجال، السيدات والشباب.

وفي ديسمبر، أعلن كونكاكاف عن توجيه بطاقة دعوة للسعودية للمشاركة في نسختي 2025 و2027.

وفاجأت ترينيداد وتوباغو بهدف مبكر سجله سيلي بتسديدة رائعة بيسراه من خارج المنطقة أسكنها الزاوية اليمنى البعيدة للحارس نواف العقيدي (10).

وردت السعودية برأسية للبريكان من مسافة قريبة اثر تمريرة عرضية لمهاجم اتحاد جدة عبد الرحمن العبود ارتطمت بالارض ومرت فوق العارضة بسنتمترات قليلة (13).

وأنقذ العقيدي مرماه من هدف ثان بتصديه لتسديدة من داخل المنطقة لمهاجم سبارتاك موسكو الروسي ليفي غارسيا (16).

وكاد مهاجم الاتحاد صالح الشهري يفعلها برأسية من مسافة قريبة اثر تمريرة عرضية للاعب وسط الجار الاهلي زياد الجهني ابعدها الحارس مارفين فيليبس الى ركنية (45+3).

وأهدر مدافع روما الايطالي سعود عبد الحميد فرصة ذهبية لادراك التعادل عندما تلقى كرة عرضية من مدافع الاتحاد عبد الإله العمري فهيأها لنفسه على صدره على بعد مترين من المرمى وتابعها بيمناه بجوار القائم الايمن (53).

عارضة للعبود

ونجحت السعودية في إدراك التعادل عندما مرر مدافع الاهلي علي مجرشي كرة طويلة الى البريكان عند حافة المنطقة فهيأها بكعبه بطريقة رائعة الى الشهري الذي توغل داخلها متلاعبا بالمدافع ألفين جونز وسددها قوية بيمناه ارتدت من العارضة وتهيأت أمام البريكان الذي تابعها بيسراه داخل المرمى الخالي (60).

وحرمت العارضة العبود من هدف بردها تسديدته الرائعة بيمناه من خارج المنطقة (72)، قبل أن يحرمه المدافع غارسيا بعد ثوان من هز الشباك بإبعاده كرته من مسافة قريبة من باب المرمى (72).

وسجل عبد الحميد هدفا ألغي بداعي التسلل (90+4)، وسدد مهاجم بيرشوت البلجيكي مروان الصحفي، بديل الشهري، كرة قوية من داخل المنطقة مرت بجوار القائم الأيسر البعيد (90+5).

وأنقذت العارضة السعودية من الخسارة بردها تسديدة غارسيا من داخل المنطقة اثر انفراد في الدقيقة السادسة قبل الاخيرة من الوقت بدل الضائع.

وأنهى رجال رونار الدور الاول في المركز الثاني للمجموعة الرابعة برصيد أربع نقاط وتنتظرهم قمة نارية أمام المكسيك حاملة اللقب ومتصدرة المجموعة الأولى بتعادلها السلبي مع شريكتها كوستاريكا.

وضمنت المكسيك صدارة المجموعة بفارق الأهداف أمام كوستاريكا بعدما تساويا نقاطا برصيد سبع لكل منهما.

وتلتقي كوستاريكا مع الولايات المتحدة متصدرة المجموعة الرابعة بالعلامة الكاملة عقب فوزها على هايتي بهدفين للاعب وسط أيندهوفن الهولندي مالك تيلمان (10) ومهاجم شارلوت باتريك أغييمانغ (75) مقابل هدف للويسيوس ديدسون (19).