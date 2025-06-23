شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحتاج الأهلي لحصد تذكرة التأهل لدور الـ"16" بكأس العالم للأندية؟ والان مع تفاصيل الخبر

يلتقى فريق الأهلي بقيادة الاسبانى خوسيه ريبيرو مع بورتو البرتغالى على ستاد ميتلايف بولاية نيوجيرسى الأمريكية، في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس العالم للأندية، بحضور جماهيري مرتقب.

ولا يتمتع الأهلي بوضع جيد حيث يتذيل المجموعة الأولى برصيد نقطة واحدة فقط، بعدما تعادل سلبيًا مع إنتر ميامي، ثم خسر أمام بالميراس بهدفين دون رد.

ويتواجد بورتو في المركز الثالث برصيد نقطة كذلك، حيث تعادل مع بالميراس بدون أهداف، قبل أن يتعرض للهزيمة أمام إنتر ميامي بهدفين لهدف.

ورغم سوء وضعهما، إلا أن الأهلي وبورتو يتمسكان بآمالهما الضعيفة في إمكانية التأهل إلى دور الـ16.

ويحتاج الأهلي لتجاوز إنتر ميامي فى الترتيب ليحصد بطاقة التأهل الثانية، حيث لن يتمكن من تجاوز بالميراس لتفوق الأخير عليه فى المواجهات المباشرة.

وينبغي على الأهلي الفوز على بورتو بفارق هدفين على الأقل فى الجولة الأخيرة ليرفع رصيده إلى 4 نقاط، أما تعثره سواء بالتعادل أو الخسارة فيعني خروجه مبكراً.

كما يحتاج الأهلي لخسارة إنتر ميامي أمام بالميراس في الجولة الأخيرة بفارق هدفين أو أكثر، ليضمن التأهل إلى ثمن النهائي.

جدير بالذكر أنه حال تساوي النقاط يتم الاحتكام أولا إلى المواجهات المباشرة، ثم إلى فارق الأهداف، ثم عدد الأهداف المسجلة في المباريات بين الفرق المجموعة.

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وخسر الأهلي أمام بالميراس البرازيلي بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بكأس العالم للأندية

وستقام المباراة التالية للأهلي أمام بورتو البرتغالى على ملعب ميتلايف أيضا في الرابعة فجر الثلاثاء ، وفي نفس التوقيت سيلتقي إنتر ميامي مع بالميراس.

وكان الأهلي قد استهل مشواره بالتعادل السلبي مع إنتر ميامي في مباراة الافتتاح ، ويحتل الأهلي المركز الأخير برصيد نقطة واحدة، بفارق الأهداف عن بورتو الثالث ، بينما يتصدر بالميراس بـ 4 نقاط، بفارق الأهداف عن إنتر ميامي الثاني.