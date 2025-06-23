شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستند لمخاطبات فيفا واتحاد الكرة فى أزمة زيزو والان مع تفاصيل الخبر

رغم انتقال أحمد مصطفى زيزو لاعب الزمالك السابق إلى الأهلى إلا أن أزمته مع النادى لم تنته بعد، في ظل تصعيد الزمالك ضد اللاعب، والاستئناف على قرار لجنة الانضباط بعدم الاختصاص فى لجنة التظلمات.

وكان الزمالك تقدم بشكوى لدى لجنة التظلمات، تمهيدا لتقديم شكوى بلجنة شئون اللاعبين وفيفا، لإيقاف اللاعب وتغريمه ماليا.

ويستند الزمالك فى موقفه بأزمته مع زيزو إلى مخاطبات اتحاد الكرة السابق والاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا، بشأن نهاية الموسم الرياضى بمصر، ووفقا لمخاطبات اتحاد الكرة السابق فإن الموسم ينتهى 30 يونيو، ولم يقدم اتحاد الكرة الحالي تعديلا لموعد انتهاء الموسم، أو اعتراض على الموعد السابق.

ويستعد نادى الزمالك للتقدم بشكوى ضد أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق السابق، والأهلى الحالي بلجنة شئون اللاعبين، بعد الاستئناف الذى تم التقدم به على قرار لجنة الانضباط الذى سبق وتم إعلانه بعدم الاختصاص.

كما سيقدم الزمالك شكوى أخرى إلى لجنة التظلمات لـ توقيع زيزو للنادى الأهلى قبل نهاية الموسم، وبعد كأس مصر مباشرة، لضمان حق النادى، على أن تكون الشكوى لدى التظلمات خطوة نحو شكوى أخرى للفيفا.