شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ شباب اليد فى بطولات العالم قبل خوض الدور الرئيسى فى نسخة بولندا والان مع تفاصيل الخبر

يبدأ منتخب شباب كرة اليد بقيادة مديره الفنى مجدى أبو المجد اليوم مشوار الدور الرئيسى ببطولة العالم المقامة فى بولندا، عندما يلتقى سويسرا فى الثامنة إلا الربع مساءً.

ويسعى منتخب شباب اليد إلى عودة أحفاد الفراعنة إلى المراكز الأوائل مجددا، حيث إن تاريخ مشاركات منتخب الشباب فى بطولات العالم فى السنوات الأخيرة شهد تواجد مصر فى المركز الرابع فى نسخة 2011 باليونان ثم المركز الـ 8 فى نسخة 2013 بالبوسنة والهرسك ثم الرابع مجددا فى نسخة 2015 بالبرازيل و من بعدها المركز الـ 17 فى نسخة 2017 بالجزائر، قبل أن يحصد منتخب شباب اليد البرونزية فى عام 2019 بإسبانيا تحت قيادة المدير الفنى طارق محروس و أخيرا المركز الـ 10 فى نسخة 2023 بألمانيا و اليونان .

ثم يلتقي منتخب مصر نظيره الألماني غدا، الثلاثاء، فى الساعة 6.45، مساءً، بتوقيت وارسو، فى التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ونجح منتخب مصر فى التأهل إلى الدور الرئيسي بالعلامة الكاملة، متصدرًا المجموعة الثامنة، بعد الفوز على السعودية والبحرين وإسبانيا في دور المجموعات.

وتضم قائمة منتخب شباب اليد كلا من: يوسف وليد، يوسف ناجي، محمد مؤمن، عمر بركة، عمر عدلان، محمد عبدالغني، محمد صلاح، زياد حشاد، محمد وائل، فراس مروان، يوسف عبدالغني، محمد عماد (أوكا)، زياد عبدالرحيم، ياسين سالم، عمر هيمن، معاذ عزب، بلال إبراهيم مسعود، وأحمد تغيان، ويرأس البعثة نبيل خشبة أمين صندوق الاتحاد.