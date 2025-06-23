7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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شهد اليوم الاثنين، 23 - 6 - 2025، العديد من الأحداث الرياضية المهمة وأبرزها، الأهلي يحسم صفقة محمد شكري بعد العودة من كأس العالم للأندية، والزمالك يخصص ميزانية منفصلة لفريق الكرة.

الأهلي يحسم صفقة محمد شكري بعد العودة من كأس العالم للأندية

يضع مسئولو الأهلي الرتوش الأخيرة على صفقة التعاقد مع محمد شكري ظهير أيسر سيراميكا، لتدعيم صفوفه قبل خوض منافسات الموسم الجديد، بعد التوصل لاتفاق مبدئي بين الناديين على التفاصيل المالية الخاصة بالصفقة، ودخول بعض اللاعبين من صفوف الأهلي ضمن صفقة عودة شكري إلى القلعة الحمراء، ويوجد أكثر من لاعب في صفوف الأهلي مرشحين للانتقال إلى سيراميكا ضمن صفقة انتقال محمد شكري للأهلي، مثل كريم نيدفيد وخالد عبد الفتاح ومحمد الضاوي كريستو، وعدد من اللاعبين الناشئين.

الزمالك يخصص ميزانية منفصلة لفريق الكرة

خصص مسئولو نادى الزمالك ميزانية لفريق الكرة الأول بالنادى، لتصبح تلك الميزانية مخصصة لدعم الفريق بداية من المدير الفني الأجنبي، وحتى الصفقات التي سيتم إبرامها لتدعيم الصفوف قبل انطلاق الموسم الجديد.

الأهلي يرفض التسرّع فى تدعيم الجبهة اليمنى بالميركاتو الصيفي.. اعرف السبب

يرفض مسئولو النادي الأهلي فكرة التعجل فى مسألة تدعيم الجبهة اليمنى خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعدما ارتفعت الأصوات التي تنادي بتدعيم تلك الجبهة، خاصة مع تراجع مستوى محمد هاني الملحوظ الفترة الأخيرة، خاصة خلال المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية والمقامة حاليا فى أمريكا، بخلاف تراجع مستوى عمر كمال عبد الواحد، وفشله في تقديمه أوراق اعتماده الفترة الأخيرة، وتواجده على دكة البدلاء بشكل مستمر.

اتحاد الكرة يلزم الأندية بقيد اللاعبين الأجانب فى القوائم باللغة الإنجليزية

طالب اتحاد الكرة المناطق التابعة له والأندية بتسجيل اللاعبين الأجانب فى قوائم الموسم الجديد باللغة الإنجليزية، وفقا لجواز السفر الخاص بهم وليس باللغة العربية.

أبو جبل يبتعد عن العودة للزمالك بسبب مودرن سبورت

تضاءلت فرص عودة الحارس الدولي محمد أبو جبل إلى صفوف نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك رغم تواصل سابق بين اللاعب وبعض مسئولي النادي، وتكشف مصادر مطلعة أن أسبابًا فنية وإدارية تقف وراء هذا التراجع، أبرزها السياسة الجديدة التي تتبعها إدارة الزمالك فى اختيار اللاعبين، بالإضافة إلى اقتراب اللاعب من الانتقال لصفوف مودرن سبورت بعد رحيل محمود جنش الذى انتهت مدة تعاقده.

حسام حسن يدرس إقامة معسكر خارجى لمنتخب مصر قبل المشاركة فى أمم أفريقيا

يدرس الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام حسن ، إقامة معسكر خارجى للمنتخب قبل المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية بالمغرب ديسمبر المقبل بجانب مباراة ودية خارجية في ختام الإعداد للبطولة.

أبرز بنود لائحة حسم التأهل فى كأس العالم للأندية قبل الجولة الأخيرة

تقام مباراة الأهلي وبورتو على ملعب "ميتلايف" ضمن الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الأولى من كأس العالم للأندية والمقام بالولايات المتحدة الأمريكية.