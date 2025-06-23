شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي وبورتو البرتغالى الحاسمة فى كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

يخوض فريق الأهلي، بقيادة الإسبانى خوسيه ريبيرو، مباراة مصيرية مع بورتو البرتغالى باستاد ميتلايف بولاية نيوجيرسى الأمريكية، في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس العالم للأندية، بحضور جماهيري مرتقب.

وينافس الأهلي فى المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم للأندية 2025، بجوار إنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

وأصبح مصير الأهلي ومعه بورتو متوقفاً على نتيجة مباراة إنتر ميامي وبالميراس فى المقام الأول، بحيث أصبح انتهاء لقائهما بالتعادل يعني تأهل الفريقين معاً إلى الدور الثاني، مقابل خروج بطل أفريقيا ومنافسه البرتغالي.

موعد مباراة الأهلي وبورتو في كأس العالم للأندية 2025 مباراة الأهلي وبورتو فى كأس العالم للأندية تُقام فى الرابعة فجر الثلاثاء بتوقيت القاهرة على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي.

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وخسر الأهلي أمام بالميراس البرازيلي بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بكأس العالم للأندية

وستقام المباراة التالية للأهلي أمام بورتو البرتغالى على ملعب ميتلايف أيضا في الرابعة فجر الثلاثاء، وفي نفس التوقيت سيلتقي إنتر ميامي مع بالميراس.

وكان الأهلي قد استهل مشواره بالتعادل السلبي مع إنتر ميامي في مباراة الافتتاح ، ويحتل الأهلي المركز الأخير برصيد نقطة واحدة، بفارق الأهداف عن بورتو الثالث ، بينما يتصدر بالميراس بـ 4 نقاط، بفارق الأهداف عن إنتر ميامي الثاني.