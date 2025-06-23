شكرا لقرائتكم خبر عن تحت أنظار الأهلى.. موعد مباراة إنتر ميامي وبالميراس فى كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

تتجه أنظار جماهير الأهلي إلى ملعب "هارد روك" فجر الثلاثاء لمتابعة المواجهة المرتقبة بين إنتر ميامي الأمريكي، الذي يقوده النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وفريق بالميراس البرازيلي، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في كأس العالم للأندية المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتأمل جماهير الأهلي أن تنتهي المباراة بفوز بالميراس، مع تحقيق الفريق المصري الفوز على بورتو بفارق هدفين، لتعزيز فرص التأهل إلى الدور الثاني.

وضع الأهلي نفسه فى موقف صعب بخسارته أمام بالميراس البرازيلي في ثاني جولات دور المجموعات بكأس العالم للأندية 2025.

وأصبح مصير الأهلي ومعه بورتو متوقفاً على نتيجة مباراة إنتر ميامي وبالميراس فى المقام الأول، حيث إن انتهاء لقائهما بالتعادل يعني تأهل الفريقين معاً إلى الدور الثاني، مقابل خروج بطل أفريقيا ومنافسه الأوروبي.

موعد مباراة انتر ميامي وبالميراس البرازيلى فى كأس العالم للأنديةمباراة انتر ميامي وبالميراس البرازيلى تقام فى الرابعة فجر الثلاثاء بتوقيت القاهرة فى الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس العالم للأندية، وهو نفس موعد مباراة الأهلى مع بورتو البرتغالى.

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وخسر الأهلي أمام بالميراس البرازيلي بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بكأس العالم للأندية

وستقام المباراة التالية للأهلي أمام بورتو البرتغالى على ملعب ميتلايف أيضا في الرابعة فجر الثلاثاء المقبل، وفي نفس التوقيت سيلتقي إنتر ميامي مع بالميراس.

وكان الأهلي قد استهل مشواره بالتعادل السلبي مع إنتر ميامي في مباراة الافتتاح ، ويحتل الأهلي المركز الأخير برصيد نقطة واحدة، بفارق الأهداف عن بورتو الثالث ، بينما يتصدر بالميراس بـ 4 نقاط، بفارق الأهداف عن إنتر ميامي الثاني.