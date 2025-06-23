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باسكوال مدرب منتخب اليد الجديد يصل مساء غدٍ إلى القاهرة

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باسكوال مدرب منتخب اليد الجديد يصل مساء غدٍ إلى القاهرة

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهد

الإثنين، 23 يونيو 2025 03:30 م

يصل الإسبانى خافيير باسكوال المدير الفنى الجديد لمنتخب كرة اليد الثامنة مساء غد، الثلاثاء، إلى القاهرة، بعدما أنهي اتحاد كرة اليد برئاسة خالد فتحي، اتفاقه معه لتدريب منتخب مصر الأول خلال الفترة المقبلة.

ويعقد مؤتمر صحفي باستاد القاهرة الأربعاء المقبل لتقديم المدرب الجديد للإعلام في السادسة مساءً بمركز المؤتمرات الصحفية بمجمع صالات باستاد القاهرة.

ومن المقرر أن يشهد المؤتمر حضور مجلس اتحاد اليد برئاسة خالد فتحى.

ويعد باسكوال واحدا من أهم مدربي العالم في كرة اليد، وسبق له تولي تدريب لمدة 12 عامًا وتوج معهم بالعديد من البطولات أبرزها 11 مرة وكأس ملك إسبانيا 10 مرات، 3 مرات وكأس العالم للأندية 5 مرات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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