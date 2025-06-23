شكرا لقرائتكم خبر عن باسكوال مدرب منتخب اليد الجديد يصل مساء غدٍ إلى القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

يصل الإسبانى خافيير باسكوال المدير الفنى الجديد لمنتخب كرة اليد الثامنة مساء غد، الثلاثاء، إلى القاهرة، بعدما أنهي اتحاد كرة اليد برئاسة خالد فتحي، اتفاقه معه لتدريب منتخب مصر الأول خلال الفترة المقبلة.

ويعقد مؤتمر صحفي باستاد القاهرة الأربعاء المقبل لتقديم المدرب الجديد للإعلام في السادسة مساءً بمركز المؤتمرات الصحفية بمجمع صالات باستاد القاهرة.

ومن المقرر أن يشهد المؤتمر حضور مجلس اتحاد اليد برئاسة خالد فتحى.

ويعد باسكوال واحدا من أهم مدربي العالم في كرة اليد، وسبق له تولي تدريب برشلونة لمدة 12 عامًا وتوج معهم بالعديد من البطولات أبرزها الدوري الإسباني 11 مرة وكأس ملك إسبانيا 10 مرات، دوري أبطال أوروبا 3 مرات وكأس العالم للأندية 5 مرات.