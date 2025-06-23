شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي وبورتو البرتغالي فى كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مواجهته الثالثة والأخيرة في دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية، عندما يلتقي نظيره البرتغالي فريق بورتو.

س: متى تقام مباراة الأهلي وبورتو؟ ج:تقام مباراة الأهلي وبورتو البرتغالي في الرابعة فجر الثلاثاء، على ملعب ميتلايف أحد أشهر الملاعب الأمريكية. س: ماذا قدم الأهلي في مشواره بكأس العالم للأندية؟ ج:الأهلي استهل مشواره بالتعادل السلبي مع إنتر ميامي في مباراة الافتتاح، وخسر أمام بالميراس البرازيلي بهدفين ليحتل المركز الأخير برصيد نقطة وحيدة، بفارق الأهداف عن بورتو الثالث، بينما يتصدر بالميراس بـ4 نقاط، بفارق الأهداف عن إنتر ميامي الثاني. س: ماذا يحتاج الأهلي للتأهل إلى دور الـ 16؟ ج:وأصبح مصير الأهلي ومعه بورتو متوقفاً على نتيجة مباراة إنتر ميامي وبالميراس في المقام الأول، حيث إن انتهاء لقائهما بالتعادل يعني تأهل الفريقين معا إلى الدور الثاني، مقابل خروج بطل أفريقيا ومنافسه البرتغالي، وينبغي على الأهلي الفوز على بورتو بفارق هدفين على الأقل في الجولة الأخيرة ليرفع رصيده إلى 4 نقاط، أمام تعثره سواء بالتعادل أو الخسارة فيعني خروجه مبكرا.

ويحتاج الأهلي لخسارة إنتر ميامي أمام بالميراس في الجولة الأخيرة بفارق هدفين أو أكثر، لكي يضمن التأهل إلى ثمن النهائي، وجدير بالذكر أنه حال تساوي النقاط، يتم الاحتكام أولا إلى المواجهات المباشرة، ثم إلى فارق الأهداف، ثم عدد الأهداف المسجلة في المباريات بين فرق المجموعة.

س: ما هي غيابات الأهلي عن مباراة بورتو البرتغالي؟ ج:يفتقد الأهلي لجهود 4 من أبرز لاعبيه أمام بورتو البرتغالي وهم، إمام عاشور بعدما أجرى جراحة بكسر فى الترقوة، بجانب استمرار غياب طاهر محمد طاهر بسبب الإصابة بشد فى منشأ العضلة الأمامية، وياسر ابراهيم للإصابة بسبب شد العضلة الضامة.

كما تأكد غياب مروان عطية لاعب خط وسط النادي الأهلي بداعي الإيقاف، نظرًا لتراكم البطاقات الصفراء، بعدما حصل على إنذار فى مواجهة إنتر ميامي الأولى، وآخر أمام بالميراس في الدقيقة 79.

س: من هو حكم مباراة الأهلي وبورتو؟ ج:تولى إدارة هذه المباراة، الحكم الفنزويلي، خيسوس فالنزويلا، ويعاونه كل من، خورخي أوريجو وتوليو مورينو، وسيكون الإماراتي عمر العلي سيكون الحكم الرابع.