شكرا لقرائتكم خبر عن ميار شريف تقفز مركزين فى التصنيف العالمى للتنس والان مع تفاصيل الخبر

تقدمت ميار شريف لاعبة منتخب التنس مركزين في التصنيف العالمى للعبة، لتقفز إلى المركز الـ 86 بدلا من الـ 88 ، وهو آخر تصنيف وصلت له اللاعبة.

وخسرت ميار شريف، لاعبة المنتخب الوطني للتنس، من الروسية ليودميلا سامسونوفا (المصنفة رقم 19عالميا) في مستهل مشوارها في بطولة رولان جاروس الفرنسية للتنس، إحدى بطولات جراند سلام الأربع الكبرى، في مباراة استمرت ساعة و48 دقيقة، في الدور الأول من البطولة التى أقيمت بداية الشهر الجارى.

وكانت لاعبة التنس المصرية ميار شريف قد شاركت في بطولة رولان جاروس بعد تتويجها في 17 مايو الماضى، بلقب بطولة بارما الإيطالية المفتوحة للتنس، التي تُصنف ضمن فئة 125 نقطة، للمرة الثانية في تاريخها، وذلك بعد فوزها على الكندية فيكتوريا مبوكو بمجموعتين دون رد.