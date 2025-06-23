شكرا لقرائتكم خبر عن تصنيف الاسكواش.. عسل ونوران جوهر يواصلان الصدارة وخروج مؤمن من القائمة والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش التصنيف العالمي الجديد فى شهر يونيو الجاري، وواصل نجوم الاسكواش المصرى سيطرتهم التصنيف العالمى، وحافظ مصطفى عسل لاعب بالم هيلز على صدارة التصنيف للأسبوع الثالث عشر على التوالي، كما واصلت نوران جوهر لاعبة بالم هيلز سيطرتها على قمة تصنيف السيدات للأسبوع الـ 28.

وخرج طارق مؤمن من قائمة التوب 10 بالتصنيف، بعدما أعلن مؤخراً اعتزال اللعبة، بعد مسيرة احترافية استمرت لـ 20 عاماً، وتقدم يوسف سليمان إلى التصنيف الثامن، وعلي أبو العينين إلى التصنيف التاسع، وعاد يوسف إبراهيم إلى قائمة توب 10 ليحتل التصنيف العاشر.



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