شكرا لقرائتكم خبر عن طارق مصطفى يضع الرتوش الأخيرة على القائمة الأولية للبنك الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

يضع طارق مصطفى ، المدير الفني لفريق البنك الأهلي ، الرتوش الأخيرة على القائمة الأولى للفريق، وذلك قبل الموعد الأخير لإرسالها إلى اتحاد الكرة، والمقرر له 28 يونيو الجاري.

انتهت عقود 7 لاعبين مع نادي البنك الأهلي بنهاية الموسم الماضي، وذلك دون دخول إدارة النادي فى مفاوضات لتجديد العقود، في انتظار جلسة مرتقبة مع طارق مصطفى المدير الفني للفريق، لحسم الموقف النهائي من أولئك اللاعبين.

وجاء اللاعبون السبعة كالتالي: محمد أبو جبل، أيمن أشرف، محمد فتحي، أحمد سعيد، محمد بسيوني، محمد عبد الغني، وسيرج أكا.

وقرر طارق مصطفى انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد في الأول من يوليو المقبل، وذلك بعد حصول لاعبي الفريق على راحة سلبية لمدة أسبوعين عقب انتهاء الموسم.

ويستمر طارق مصطفى مع البنك الأهلي خلال الموسم المقبل، حيث يمتد تعاقده مع الفريق حتى عام قادم.

وكان البنك الأهلي أنهى دوري موسم 2024-2025، في المركز الخامس بجدول الترتيب برصيد 38 نقطة، خلف المصري صاحب المركز الرابع برصيد 42 نقطة.