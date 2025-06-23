شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة الأهلي فى كأس العالم للأندية قبل مواجهة بورتو البرتغالى والان مع تفاصيل الخبر

يواجه الأهلي فريق بورتو البرتغالى في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية، بينما على الجانب الآخر يلعب بالميراس البرازيلي مع إنتر ميامي الأمريكي.

ترتيب مجموعة الأهلي

بالميراس - 4 نقاط (فارق أهداف +2)

إنتر ميامي - 4 نقاط (فارق أهداف +1)

بورتو - نقطة واحدة (فارق أهداف -1)

الأهلي - نقطة واحدة (فارق أهداف -2)

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وخسر الأهلي أمام بالميراس البرازيلي بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بكأس العالم للأندية.

وتقام المباراة التالية للأهلي أمام بورتو البرتغالى على ملعب ميتلايف أيضا فى الرابعة فجر الثلاثاء، وفي نفس التوقيت سيلتقي إنتر ميامي مع بالميراس.

وكان الأهلي قد استهل مشواره بالتعادل السلبي مع إنتر ميامي في مباراة الافتتاح، ويحتل الأهلي المركز الأخير برصيد نقطة واحدة، بفارق الأهداف عن بورتو الثالث، بينما يتصدر بالميراس بـ 4 نقاط، بفارق الأهداف عن إنتر ميامي الثاني.