شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قواعد حسم التأهل فى كأس العالم للأندية قبل لقاء الأهلى وبورتو والان مع تفاصيل الخبر

يستعد الأهلي لمواجهة بورتو البرتغالي في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم للأندية، والمقرر إقامتها في الرابعة فجر الثلاثاء على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى ضمن بطولة كأس العالم للأندية، برفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

لائحة التأهل في كأس العالم للأندية 2025

يُحدَّد ترتيب الفرق فى كل مجموعة بناءً على النقاط التي تم جمعها فى مباريات المجموعة.

وحال تساوي فريقين أو أكثر فى النقاط يتم الاعتماد على عدة معايير بالترتيب لحسم المتأهلين، وهي المواجهات المباشرة، ثم فارق الأهداف، ثم عدد الأهداف المُسجَّلة لكل فريق. وإذا استمر تساوي الفرق فى الترتيب بعد تطبيق المعايير المذكورة، يُعاد تطبيق هذه المعايير فقط في المباريات بين الفرق التي لا تزال مُتساوية لتحديد ترتيبها النهائي.

بعد ذلك يتم اللجوء إلى نقاط اللعب النظيف في جميع مباريات المجموعة، بخصم نقطة واحدة فقط لكل بطاقة صفراء، و3 نقاط لكل بطاقة حمراء غير مباشرة (البطاقة الصفراء الثانية)، و4 نقاط للبطاقة الحمراء المباشرة. وحال استمرار التساوي بعد المعايير المذكورة، يتم اللجوء لسحب القرعة لتحديد الفريق المتأهل

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وخسر الأهلي أمام بالميراس البرازيلي بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بكأس العالم للأندية

وستقام المباراة التالية للأهلي أمام بورتو البرتغالى على ملعب ميتلايف أيضا في الرابعة فجر الثلاثاء ، وفي نفس التوقيت سيلتقي إنتر ميامي مع بالميراس.

وكان الأهلي قد استهل مشواره بالتعادل السلبي مع إنتر ميامي في مباراة الافتتاح ، ويحتل الأهلي المركز الأخير برصيد نقطة واحدة، بفارق الأهداف عن بورتو الثالث ، بينما يتصدر بالميراس بـ 4 نقاط، بفارق الأهداف عن إنتر ميامي الثاني.