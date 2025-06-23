شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك عن مستحقات زيزو: ضاعت فى العقوبات والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر بنادى الزمالك عن مصير مستحقات أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق السابق، والذى انتهى عقده بنهاية الموسم، وانتقل إلى النادى الأهلى مؤخرا.

وقال المصدر فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إن زيزو كانت له مستحقات متأخرة لا تتعدى الـ10 ملايين جنيه، ولكن بعد التحقيقات مع اللاعب على خلفية انقطاعه عن التدريبات والتصريحات المسيئة، وكذلك الظهور الإعلامى دون إذن من النادى، تم خصم المستحقات من العقوبات المالية، ولم يعد له مستحقات لدى الزمالك.

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وأضاف المصدر، أن زيزو انقطع عن التدريبات منذ 8 أبريل، وتم تطبيق اللائحة المالية على اللاعب، فكل يوم كان يتغيب فيه عن الفريق يتم خصم مبلغ مالى وفقاً للائحة الفريق، هذا بخلاف الحملات الإعلانية التي ظهر فيها، بالإضافة إلى ظهوره في أكثر من برنامج دون إذن الزمالك، كما تغيب عن حضور جلسات التحقيق معه 3 مرات، قبل أن يحضر فى جلسة أخيرة برفقة محاميه.

وكان زيزو تقدم بشكوى لاتحاد الكرة للحصول على مستحقاته المتأخرة لدى الزمالك خلال أبريل الماضى، وإرسال إنذار أيضا إلى الزمالك بذلك، وجهز النادى ملف مستحقات اللاعب لإرساله إلى اتحاد الكرة عند طلب تقديم إثبات حصول اللاعب على مستحقاته.