شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحسم موقف أوجستى مع السلة بعد كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

استقر مسئولو النادى الأهلى على حسم مصير الإسبانى أوجستى بوش المدير الفني لفريق كرة السلة رجال، من حيث الاستمرار مع الفريق من عدمه، بعد انتهاء مشاركة فريق الكرة ببطولة كأس العالم للأندية والتي تقام بأمريكا.

وانتهى عقد أوجستى بوش مع الأهلى بنهاية الموسم، ولم يتم حسم موقفه مع الفريق من جانب مجلس الإدارة، في ظل التركيز مع مشاركة فريق الكرة بمونديال الأندية.

ويتواجد أوجستى في إسبانيا في الفترة الحالية في ظل انتهاء الموسم المحلى للأهلى، ترقبا لموقفه مع الفريق الأحمر، حتى يحسم وجهته المقبلة.

ونجح أوجستى في الموسم الأخير في قيادة سلة الأهلى للتتويج ببطولة الدورى المرتبط، ودورى السوبر على حساب الاتحاد السكندرى.

وكان أوجستى توج مع الأهلى بالكثير من البطولات مقسمة إلى 3 بطولات دوري سوبر، ولقبين كأس مصر، بالإضافة إلى بطولة BAL والبطولة العربية و4 ألقاب دورى مرتبط ولقب كأس السوبر خلال 4 مواسم فقط مع الأهلى.