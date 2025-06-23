شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرى يشترط الحصول على قيمة عقده بالكامل للرحيل عن الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

رحب التونسى سيف الدين الجزيرى ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك ، بفكرة الرحيل عن الأبيض خلال الميركاتو الصيفى، رغم توقيعه عقدا ساريا لمدة موسمين قادمين مع الفريق.

وافق الجزيرى على الرحيل شرط الحصول على كافة مستحقاته لدى النادى، وهي قيمة عقده موسمين، حتى يرحل بالتراضى، مع رفض الرحيل عن الزمالك على سبيل الإعارة مثلما تدرس إدارة الأبيض الفترة الحالية.

ورفض سيف الجزيرى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك فكرة رحيله عن الزمالك في الصيف، على سبيل الإعارة، لإفساح مكان للاعبين أجانب جدد مقرر ضمهم للفريق في الانتقالات الصيفية.

ويدرس مسئولو نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب، تسويق سيف الجزيرى، وإعارته خلال الانتقالات الصيفية، تحسبا للتعاقد مع ثنائى أجنبى لتدعيم صفوف الأبيض.

وكشف مصدر مقرب من اللاعب أن الجزيرى مرتبط بعقد مع الزمالك لمدة موسمين، وتم توثيقه في اتحاد الكرة، وحال رغبة النادى فى رحيل اللاعب فلن يكون على سبيل الإعارة، في ظل رفض اللاعب فكرة الرحيل من الأساس، كما أن النادى لم يتناقش مع اللاعب أو وكيله فى خروج اللاعب للإعارة.

