شكرا لقرائتكم خبر عن ريبيرو يحذر نجوم الأهلي من الكروت فى مواجهة بورتو البرتغالي الليلة والان مع تفاصيل الخبر

حرص الإسبانى خوسيه ريبيرو، المدير الفنى للنادى الأهلى، على تحذير لاعبيه من الحكم الفنزويلي خيسوس فالينزويلا الذى سيدير مباراتهم أمام بورتو البرتغالى.

ريبيرو حذر لاعبيه من خطورة الاحتكاكات القوية، لاسيما أن الحكم الفنزويلى مشهور بكثرة إشهار البطاقات الملونة.

وأسندت لجنة الحكام فى «فيفا» مهمة إدارة اللقاء إلى الحكم الفنزويلي خيسوس فالينزويلا، كحكم ساحة، ويعاونه مواطناه خورخي أوريجو، وتوليو مورينو، كمساعدين، بينما يتولى الحكم الإماراتي عمر العلي مهمة الحكم الرابع.

وسبق للحكم الفنزويلي إدارة مباراة للأهلي من قبل، حيث أدار مباراة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة السعودي في مونديال الأندية عام 2023، التي انتهت لصالح المارد الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وشهدت طرد الفرنسي أنتوني موديست.

كما أدار خلال النسخة الحالية من كأس العالم للأندية مباراة تشيلسي ضد لوس أنجلوس، التي انتهت بفوز البلوز 2-0، وأشهر فيها 4 بطاقات صفراء.

ويستعد الأهلي لمواجهة بورتو البرتغالي في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم للأندية، والمقرر إقامتها في الرابعة فجر الثلاثاء، بتوقيت مصر على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى ضمن بطولة كأس العالم للأندية، رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

وتنص لوائح النسخة الجارية من بطولة كأس العالم للأندية على حصول النادي الذي يتعادل فريقه بالبطولة على مليون دولار (ما يفوق الـ50 مليون جنيه مصري)، فيما يحصد الفريق الفائز على مبلغ 2 مليون دولار.

وحال فوز الأهلي بمباراة بورتو سيحصد مبلغ 2 مليون دولار وإذ تأهل فسيحصل على مكافأة صعود إلى دور الـ 16 تبلغ 7.5 مليون دولار أي أن الفريق إذ حقق هدفه من مباراة بورتو وتأهل سيحصد 9.5 مليون دولار عقب المباراة التي ستعد الأغلى في تاريخ النادي.

وكان الأهلي قد حصد من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على مبلغ 9.5 مليون دولار نظير مشاركته في البطولة.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى ضمن بطولة كأس العالم للأندية، رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

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وخسر الأهلي أمام بالميراس البرازيلي بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بـ كأس العالم للأندية

وستقام المباراة التالية للأهلي أمام بورتو البرتغالى على ملعب ميتلايف أيضا في الرابعة فجر الثلاثاء، وفي نفس التوقيت سيلتقي إنتر ميامي مع بالميراس.

وكان الأهلي قد استهل مشواره بالتعادل السلبي مع إنتر ميامي في مباراة الافتتاح ، ويحتل الأهلي المركز الأخير برصيد نقطة واحدة، بفارق الأهداف عن بورتو الثالث ، بينما يتصدر بالميراس بـ 4 نقاط، بفارق الأهداف عن إنتر ميامي الثاني.