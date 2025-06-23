شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب شباب اليد وصيف مجموعته بالدور الرئيسى ببطولة العالم قبل لقاء سويسرا والان مع تفاصيل الخبر

يتواجد منتخب شباب كرة اليد فى المركز الثانى وصيفاً لمجموعته بالدور الرئيسى ببطولة العالم المقامة حاليا فى بولندا بنقطتين، لفارق الأهداف بينه وبين ألمانيا المتصدر بنفس النقاط.

بينما يتواجد مع الفراعنة وألمانيا كل من إسبانيا وسويسرا دون رصيد، حيث تتأهل المنتخبات للدور الرئيسى بنقاط الدورالأول بالمواجهات المباشرة مع المتأهل معهم من نفس المجموعة.

ونجح منتخب مصر فى التأهل إلى الدور الرئيسي بالعلامة الكاملة، متصدرًا المجموعة الثامنة، بعد الفوز على السعودية والبحرين وإسبانيا في دور المجموعات.