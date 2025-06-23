شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب شباب اليد وصيف مجموعته بالدور الرئيسى ببطولة العالم قبل لقاء سويسرا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهدالإثنين، 23 يونيو 2025 12:45 م
يتواجد منتخب شباب كرة اليد فى المركز الثانى وصيفاً لمجموعته بالدور الرئيسى ببطولة العالم المقامة حاليا فى بولندا بنقطتين، لفارق الأهداف بينه وبين ألمانيا المتصدر بنفس النقاط.
بينما يتواجد مع الفراعنة وألمانيا كل من إسبانيا وسويسرا دون رصيد، حيث تتأهل المنتخبات للدور الرئيسى بنقاط الدورالأول بالمواجهات المباشرة مع المتأهل معهم من نفس المجموعة.
ونجح منتخب مصر فى التأهل إلى الدور الرئيسي بالعلامة الكاملة، متصدرًا المجموعة الثامنة، بعد الفوز على السعودية والبحرين وإسبانيا في دور المجموعات.
ثم يلتقي منتخب مصر نظيره الألماني غدا الثلاثاء 24 يونيو الجاري، فى الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة.
وتضم قائمة منتخب شباب اليد كلا من: يوسف وليد، يوسف ناجي، محمد مؤمن، عمر بركة، عمر عدلان، محمد عبدالغني، محمد صلاح، زياد حشاد، محمد وائل، فراس مروان، يوسف عبدالغني، محمد عماد (أوكا)، زياد عبدالرحيم، ياسين سالم، عمر هيمن، معاذ عزب، بلال إبراهيم مسعود، وأحمد تغيان، ويرأس البعثة نبيل خشبة أمين صندوق الاتحاد.
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