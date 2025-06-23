شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة منتخب الكرة الطائرة الشاطئية تغادر إلى المغرب لخوض بطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

غادرت صباح اليوم بعثة المنتخب الأول للكرة الطائرة الشاطئية رجال وسيدات إلى دولة المغرب، للاشتراك في فعاليات البطولة الأفريقية القارية للكبار خلال الفترة من 23 وحتى 30 من شهر يونيو الجارى، والمؤهلة الى بطولة العالم نوفمبر 2025 في استراليا.

ويترأس البعثة خالد أبو زينه نائب رئيس الاتحاد، وتتكون البعثة من كل من المدير الفني للسيدات عاطف عادل ولاعبات المنتخب مروة مجدي وندا حمدي والمدير الفني للرجال أحمد عطا ولاعبي المنتخب يوسف الصافي ويوسف ذكى ويوسف ناصر وجورج موريس.

تشهد البطولة تأكيد حضور 88 ثنائيًا من السيدات يمثلون 22 دولة أفريقية و114 ثنائيًا من الرجال يمثلون 27 دولة أفريقية أيضاً.

الدول المشاركة في البطولة هى : مصر والمغرب وبنين وبوتسوانا وبورندي والرأس الأخضر والجزائر وتشاد وكوت ديفوار وجامبيا وغانا وغينيا بيساو وكينيا ومالاوي وجزر موريس وموزمبيق وناميبيا والنيجر وروندا ونيجيريا وسيراليون وجنوب أفريقيا وسوازيلاند وتوجو وأوغندا وزامبيا والسنغال.