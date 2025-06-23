شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الأهلي المتوقع أمام بورتو.. زيزو وبن شرقي وأبو علي فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

يخوض فريق الأهلي بقيادة الإسبانى خوسيه ريبيرو، في الرابعة فجر الثلاثاء بتوقيت القاهرة، مباراة مصيرية مع بورتو البرتغالى باستاد ميتلايف بولاية نيوجيرسى الأمريكية في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس العالم للأندية، بحضور جماهيري مرتقب.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام بورتو مكوناً من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: يحيى عطية الله، مصطفى العش، أشرف داري، محمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج، حمدى فتحى، محمد على بن رمضان

خط الهجوم: زيزو، أشرف بن شرقى، وسام أبوعلي.

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وخسر الأهلي أمام بالميراس البرازيلي بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بكأس العالم للأندية.

وستقام المباراة التالية للأهلي أمام بورتو البرتغالى على ملعب ميتلايف أيضا في الرابعة فجر الثلاثاء، وفي نفس التوقيت سيلتقي إنتر ميامي مع بالميراس.

وكان الأهلي قد استهل مشواره بالتعادل السلبي مع إنتر ميامي في مباراة الافتتاح ، ويحتل الأهلي المركز الأخير برصيد نقطة واحدة، بفارق الأهداف عن بورتو الثالث ، بينما يتصدر بالميراس بـ 4 نقاط، بفارق الأهداف عن إنتر ميامي الثاني.