شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة المثلوثي أول الأجانب الراحلين عن الزمالك فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

أصبح التونسى حمزة المثلوثى لاعب فريق الزمالك ، والذى انتهى عقده بنهاية الموسم، أول الراحلين عن الفريق في الصيف، فى ظل عدم التواصل معه من جانب مجلس إدارة النادى لتجديد عقده مع الأبيض للموسم الجديد.

ويتواجد المثلوثى حالياً فى الإمارات لخوض المرحلة الأخيرة من التأهيل بعد جراحة الصليبى التي خضع لها الأشهر الماضية، وأبعدته عن المشاركة في المباريات مع الفريق.

وكان الزمالك قرر تحمل جميع تكاليف سفر اللاعب للإمارات، بما فى ذلك تذاكر الطيران والإقامة والعلاج، فى إطار الدعم الكامل الذى يقدمه النادى للاعبيه المصابين، وحرصه على توفير أفضل رعاية طبية لضمان العودة السريعة والآمنة للملاعب.

ومن المقرر أن يكون المثلوثى جاهز للمشاركة مع أي فريق فى آخر شهر سبتمبر المقبل.