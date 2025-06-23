شكرا لقرائتكم خبر عن ريبيرو يفاضل بين بيكهام والعش لخلافة ياسر إبراهيم فى تشكيل الأهلى أمام بورتو والان مع تفاصيل الخبر

يفاضل الإسبانى خوسيه ريبيرو، المدير الفنى للنادى الأهلى، بين الثنائى أحمد رمضان بيكهام ومصطفى العش لاعبى الفريق لاختيار أحدهما فى التشكيل الأساسى لمباراة بورتو البرتغالى، لتعويض غياب ياسر إبراهيم مدافع الفريق.

وأعلن الأهلى شكوى ياسر إبراهيم من ألم فى العضلة الضامة فى التدريبات الأخيرة، وبالتالى غيابه عن اللقاء، لينضم لغيابات المارد الأحمر أمام بطل البرتغال، وهم إمام عاشور وطاهر محمد طاهر ومروان عطية.

الأهلي يعلن غياب ياسر إبراهيم أمام بورتو وريبييرو يجتمع باللاعبين قبل المران

وحرص خوسيه ريبييرو المدير الفني للأهلي على عقد جلسة مع اللاعبين استمرت عدة دقائق في بداية المران، حرص خلالها على شرح بعض الأمور الخاصة بمواجهة بورتو. تدريبات قوية للأهلي استعدادًا لمواجهة بورتو في كأس العالم للأندية

ثم بدأ الفريق تدريباته بالجري حول الملعب، بالإضافة لعدد من التدريبات البدنية تحت إشراف المُعد البدني ميجيل بيبيير، وبعدها بدأ اللاعبون خوض تدريبات خاصة بالكرة، تخللتها تعليمات خاصة من خوسيه ريبييرو للاعبين. تدريبات قوية للأهلي استعدادًا لمواجهة بورتو في كأس العالم للأنديةثم بدأ الفريق تدريباته بالجري حول الملعب، بالإضافة لعدد من التدريبات البدنية تحت إشراف المُعد البدني ميجيل بيبيير، وبعدها بدأ اللاعبون خوض تدريبات خاصة بالكرة، تخللتها تعليمات خاصة من خوسيه ريبييرو للاعبين.

فيما خاض حراس المرمى محمد الشناوي، ومصطفى شوبير، ومحمد سيحا، ومصطفى مخلوف، تدريبات قوية تحت قيادة مدرب الحراس خوان خوسيه، وشهدت تلك التدريبات حماسًا كبيرًا من الرباعي.

ويستعد الأهلي لمواجهة بورتو البرتغالي في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم للأندية، والمقرر إقامتها في الرابعة فجر الثلاثاء، بتوقيت مصر على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى ضمن بطولة كأس العالم للأندية، رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

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وخسر الأهلي أمام بالميراس البرازيلي بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بكأس العالم للأندية

وستقام المباراة التالية للأهلي أمام بورتو البرتغالى على ملعب ميتلايف أيضا في الرابعة فجر الثلاثاء، وفي نفس التوقيت سيلتقي إنتر ميامي مع بالميراس.

وكان الأهلي قد استهل مشواره بالتعادل السلبي مع إنتر ميامي في مباراة الافتتاح ، ويحتل الأهلي المركز الأخير برصيد نقطة واحدة، بفارق الأهداف عن بورتو الثالث ، بينما يتصدر بالميراس بـ 4 نقاط، بفارق الأهداف عن إنتر ميامي الثاني.