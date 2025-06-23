شكرا لقرائتكم خبر عن ريبيرو يفاضل بين بيكهام والعش لخلافة ياسر إبراهيم فى تشكيل الأهلى أمام بورتو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت لبنى عبد اللهالإثنين، 23 يونيو 2025 12:00 م
يفاضل الإسبانى خوسيه ريبيرو، المدير الفنى للنادى الأهلى، بين الثنائى أحمد رمضان بيكهام ومصطفى العش لاعبى الفريق لاختيار أحدهما فى التشكيل الأساسى لمباراة بورتو البرتغالى، لتعويض غياب ياسر إبراهيم مدافع الفريق.الأهلي يعلن غياب ياسر إبراهيم أمام بورتو وريبييرو يجتمع باللاعبين قبل المران
تدريبات قوية للأهلي استعدادًا لمواجهة بورتو في كأس العالم للأندية
ثم بدأ الفريق تدريباته بالجري حول الملعب، بالإضافة لعدد من التدريبات البدنية تحت إشراف المُعد البدني ميجيل بيبيير، وبعدها بدأ اللاعبون خوض تدريبات خاصة بالكرة، تخللتها تعليمات خاصة من خوسيه ريبييرو للاعبين.
فيما خاض حراس المرمى محمد الشناوي، ومصطفى شوبير، ومحمد سيحا، ومصطفى مخلوف، تدريبات قوية تحت قيادة مدرب الحراس خوان خوسيه، وشهدت تلك التدريبات حماسًا كبيرًا من الرباعي.
ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى ضمن بطولة كأس العالم للأندية، رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.
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وخسر الأهلي أمام بالميراس البرازيلي بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بكأس العالم للأندية
وستقام المباراة التالية للأهلي أمام بورتو البرتغالى على ملعب ميتلايف أيضا في الرابعة فجر الثلاثاء، وفي نفس التوقيت سيلتقي إنتر ميامي مع بالميراس.
وكان الأهلي قد استهل مشواره بالتعادل السلبي مع إنتر ميامي في مباراة الافتتاح ، ويحتل الأهلي المركز الأخير برصيد نقطة واحدة، بفارق الأهداف عن بورتو الثالث ، بينما يتصدر بالميراس بـ 4 نقاط، بفارق الأهداف عن إنتر ميامي الثاني.
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