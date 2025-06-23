شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون ينظم ندوة تدريبية بمشاركة المحاضر الآسيوي عبد العزيز بوحاجيه والان مع تفاصيل الخبر

نظم نادي المقاولون العرب ندوة تدريبية تحت رعاية المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على الكرة، بحضور يسري عبد الغني، رئيس قطاع الناشئين، واستضاف النادي المحاضر الآسيوي عبد العزيز بوحاجيه من مملكة البحرين، وبحضور محمد عبد العزيز زيزو، المشرف الفني لفرق الشباب والناشئين، وإبراهيم البطل المشرف على مدربي حراس المرمى، وعبد الفتاح صالح المدير الإداري للقطاع وبمشاركة مدربي فرق الشباب والناشئين من القطاع والجهاز الفني لفرق الكرة النسائية بالنادي ومجموعة من مدربي أندية مختلفة .

افتتحت الندوة بكلمة ترحيبية من يسري عبد الغني، الذي أعرب عن شكره للحضور وأشاد بجهود المهندس محمد عادل في تعزيز ودعم قطاع الناشئين بالمقاولون.

من جانبه، أكد المهندس محمد عادل أهمية التعليم والتطوير في كرة القدم، وأعرب عن تقديره لعمل يسري وجهازه الفني بالقطاع، مرحبا بعبد العزيز بوحاجيه، وتقديم درع النادي كتقديراً له ولتلبيتة دعوة حضور الندوة.

وتحدث بوحاجيه في بداية كلمته بتوجيه الشكر للمهندس محمد عادل علي استقباله وتكريمه له، والذي تناول خلال حديثه عن تحديات حراسة المرمى وطرق تطوير الأداء، كما ناقش التطورات الحديثة في قوانين اللعبة وأساليبها .تفاعل الحضور بشكل كبير، حيث طرح العديد من الأسئلة وشاركوا في النقاش.

اختتمت الندوة بالتقاط صور تذكارية تعكس التعاون والإيجابية بين المدربين، مما يعكس نجاح الفعالية وأثرها الإيجابي على تطوير الكوادر التدريبية في النادي.



تكريم بوحاجيه



محمد عادل فتحي