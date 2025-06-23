شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على غيابات الأهلي أمام بورتو البرتغالى فى كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

يستعد الأهلي لمواجهة بورتو البرتغالي فى الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم للأندية، والمقرر إقامتها في الرابعة فجر الثلاثاء على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى ضمن بطولة كأس العالم للأندية، برفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

غيابات مؤثرة في صفوف الأهلي قبل مواجهة بورتو بكأس العالم للأندية

ويفتقد الأهلى جهود 4 من أهم لاعبيه فى مباراة بورتو البرتغالى، وهم إمام عاشور بعدما أجرى جراحة بكسر فى الترقوة، بجانب استمرار غياب طاهر محمد طاهر عن لقاء بورتو بسبب الإصابة بشد فى منشأ العضلة الأمامية، وياسر ابراهيم للإصابة بسبب شد العضلة الضامة.

كما تأكد غياب مروان عطية لاعب خط وسط النادي الأهلي بداعي الإيقاف، نظرًا لتراكم البطاقات الصفراء، بعدما حصل على إنذار فى مواجهة إنتر ميامي الأولى، وآخر أمام بالميراس فى الدقيقة 79.

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وخسر الأهلي أمام بالميراس البرازيلي بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بكأس العالم للأندية

وستقام المباراة التالية للأهلي أمام بورتو البرتغالى على ملعب ميتلايف أيضا في الرابعة فجر الثلاثاء ، وفي نفس التوقيت سيلتقي إنتر ميامي مع بالميراس.

وكان الأهلي قد استهل مشواره بالتعادل السلبي مع إنتر ميامي في مباراة الافتتاح ، ويحتل الأهلي المركز الأخير برصيد نقطة واحدة، بفارق الأهداف عن بورتو الثالث ، بينما يتصدر بالميراس بـ 4 نقاط، بفارق الأهداف عن إنتر ميامي الثاني.