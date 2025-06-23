شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: الإعلان عن المدير الفني الجديد خلال الأسبوع الجارى والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر بنادى الزمالك أن ملف المدير الفني الجديد سيتم الانتهاء منه خلال الأيام الجارية، ويعكف مجلس الإدارة بالتنسيق مع جون إدوارد على إنهاء هذا الملف فى أسرع وقت.

وقال المصدر لـ"الخليج 365"، إن الإعلان عن المدير الفني الجديد للفريق سيتم مع نهاية الأسبوع الجارى، وقبل فترة إعداد الفريق للموسم الجديد.

ويبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعداداته للموسم الجديد أول يوليو، بعد عودة اللاعبين الأجانب بالفريق من إجازاتهم، والمقرر عودتهم 30 يونيو الجارى.

ويضع مسئولو نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، الرتوش الأخيرة للإعلان عن المدير الفنى الأجنبى الذى سيتولى مهمة قيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة، بعدما تم تعيين جون إدوارد فى منصب المدير الرياضى، والذى سيكون من ضمن مهامه ملف التعاقد مع المدير الفنى واللاعبين.

ويرتب الزمالك لتكون الخطوة الثانية بعد الإعلان عن تعيين جون إدوارد هى الإعلان عن هوية المدير الفنى الجديد، لاسيما أن لجنة التخطيط اقتربت من حسم هذا الملف بالتعاون مع جون إدوارد.