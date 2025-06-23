شكرا لقرائتكم خبر عن الإسباني خافيير باسكوال مدرب منتخب اليد الجديد يحدد ملامح مسابقات المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

يستعد اتحاد كرة اليد ، برئاسة خالد فتحي، لتقديم المدير الإسباني خافيير باسكوال المدير الفنى الجديد لمنتخب مصر الأول خلال الفترة المقبلة، حيث من المقرر أن يحدد ملامح تصور مسابقات الموسم الجديد بالاطلاع على المسابقات الأفريقية للأندية.

ويعقد مؤتمر صحفي باستاد القاهرة الأربعاء المقبل لتقديم المدرب الجديد للإعلام في السادسة مساءً بمركز المؤتمرات الصحفية بمجمع صالات باستاد القاهرة.

ومن المقرر أن يشهد المؤتمر حضور مجلس اتحاد اليد برئاسة خالد فتحى.

ويعد باسكوال واحدا من أهم مدربي العالم في كرة اليد، وسبق له تولي تدريب برشلونة لمدة 12 عامًا وتوج معهم بالعديد من البطولات أبرزها الدوري الإسباني 11 مرة وكأس ملك إسبانيا 10 مرات، دوري أبطال أوروبا 3 مرات وكأس العالم للأندية 5 مرات.