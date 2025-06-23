شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يواسي نظيره الجزائري بعد حادث ملعب 5 جويلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بياناً رسمياً يعزي من خلاله الاتحاد الجزائري لكرة القدم وجماهير الكرة الجزائرية، فى ضحايا الحادث الأليم الذي شهده ملعب 5 جويلية بالعاصمة الجزائرية.

وجاء بيان اتحاد الكرة كالتالي:

تقدم الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي وجميع العاملين بالاتحاد بخالص التعازي والمواساة للاتحاد الجزائري لكرة القدم وجماهير الكرة الجزائرية في ضحايا الحادث الأليم الذي شهده ملعب 5 جويلية بالعاصمة الجزائرية سائلين المولى عزّ وجلّ أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر ويكتب الشفاء العاجل للمصابين .

من ناحية أخرى، طالب اتحاد الكرة المناطق التابعة له والأندية بتسجيل اللاعبين الأجانب فى قوائم الموسم الجديد باللغة الإنجليزية، وفقا لجواز السفر الخاص بهم وليس باللغة العربية.

ووضع اتحاد الكرة شرطا بعدم قبول قيد أى لاعب على سيستم القيد إلا بعد حضور إدارى الفريق للمنطقة التابع لها النادي بمستندات القيد لمراجعتها قبل إتمام عملية القيد.

وأعلن اتحاد الكرة لائحة القيد للموسم الكروى الجديد 2025 - 2026 وتضمنت العديد من البنود والقواعد الخاصة بقيد اللاعبين والمدربين فى الدورى الجديد.

ونرصد أهم 14 بندا فى لائحة القيد الجديدة، كالتالى:

- يُسمح للأندية بقيد 35 لاعبا في الموسم الجديد.

- قيد 25 لاعبا فقط في دوري مواليد 2005.

- لا يسمح باشتراك أي لاعب في المسابقات الموسم الجديد اعتبارا من مواليد 1/1/2013.

- اتحاد الكرة يلزم الأندية بدفع 2 مليون جنيه مستحقات الحكام بواقع مليون جنيه خلال تسجيل القائمة الأولى وأخرى خلال تسجيل قائمة اللاعبين الثانية.

- لا يجوز للنادي إعارة أو استعارة أكثر من 6 لاعبين خلال الموسم.

- لا يجوز إعارة أكثر من 3 لاعبين لنفس النادي أو استعارة أكثر من 3 لاعبين من نفس النادي.

- لا يجوز إعارة لاعب مدة تزيد عن سنة.

يسمح بقيد 5 لاعبين أجانب في فرق الدوري الممتاز.

- لا يسمح بمشاركة أكثر من عدد 5 لاعبين أجانب في المباراة الواحدة بالدوري الممتاز.

- لا يحتسب اللاعب الفلسطيني ضمن عدد اللاعبين الأجانب.

- يسمح بقيد 3 لاعبين أجانب في المراحل السنية.

- لا يجوز إشراك غير مصري في مركز حراسة المرمى بجميع المسابقات.

- لن يسمح للمدير الفني أن يتولى مسؤولية تدريب ناد آخر حال فسخ تعاقده من جانبه، ويسمح له فقط بالتعاقد مع ناد آخر إذا تم الاستغناء عنه وبحد أقصى ناديين فقط في نفس القسم.

- على النادي الذي يغير مديره الفني إثبات الطرف الفاسخ للتعاقد قبل توثيق عقد المدير الفني الجديد.