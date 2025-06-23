شكرا لقرائتكم خبر عن البنك يترقب عودة الأهلي من أمريكا لحسم صفقتي عمر الساعي وخالد عبد الفتاح والان مع تفاصيل الخبر

يترقب مسئولو البنك الأهلي عودة النادي الأهلي من الولايات المتحدة الأمريكية، بعد الانتهاء من المشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية، وذلك لحسم صفقتي عمر الساعي وخالد عبد الفتاح لاعبى الفريق الأحمر إلى البنك الأهلي فى الميركاتو الصيفي الجاري.

من جانبهم، رحّب مسئولو النادي الأهلي بانتقال ثنائي الفريق عمر الساعي وخالد عبد الفتاح إلى نادي البنك الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لعدم حاجة الفريق لجهودهما، خاصة الساعي الذي خرج من حسابات الجهاز الفني للفريق بشكل تام.

ولم يسافر عمر الساعي إلى أمريكا للمشاركة فى بطولة كأس العلم للأندية المقامة حالياً هناك لأسباب فنية، وتلقى اللاعب عدة عروض أبرزها من البنك الأهلي، كما ارتبط اسم خالد عبد الفتاح هو الآخر بالانتقال إلى البنك الأهلي، بالرغم من سفره مع الأهلي إلى أمريكا للمشاركة في كأس العالم الأندية.

ويضع طارق مصطفى المدير الفني لفريق البنك الأهلي، الرتوش الأخيرة على القائمة الأولى للفريق، وذلك قبل الموعد الأخير لإرسالها إلى اتحاد الكرة، والمقرر له 28 يونيو الجاري.

انتهت عقود 7 لاعبين مع نادي البنك الأهلي بنهاية الموسم الماضي، وذلك دون دخول إدارة النادي فى مفاوضات لتجديد العقود، في انتظار جلسة مرتقبة مع طارق مصطفى المدير الفني للفريق، لحسم الموقف النهائي من أولئك اللاعبين.

وجاء اللاعبون السبعة كالتالي: محمد أبو جبل، أيمن أشرف، محمد فتحي، أحمد سعيد، محمد بسيوني، محمد عبد الغني، وسيرجي أكا.

وقرر طارق مصطفى انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد في الأول من يوليو المقبل، وذلك بعد حصول لاعبي الفريق على راحة سلبية لمدة أسبوعين عقب انتهاء الموسم.

ويستمر طارق مصطفى مع البنك الأهلي خلال الموسم المقبل، حيث يمتد تعاقده مع الفريق حتى عام قادم.

وكان البنك الأهلي أنهى دوري موسم 2024-2025، في المركز الخامس بجدول الترتيب برصيد 38 نقطة، خلف المصري صاحب المركز الرابع برصيد 42 نقطة.