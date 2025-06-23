شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتحدى بورتو فجراً فى لقاء "الفرصة الأخيرة" بكأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

يخوض فريق الأهلي بقيادة الإسبانى خوسيه ريبيرو، في الرابعة فجر الثلاثاء بتوقيت القاهرة، مباراة مصيرية مع بورتو البرتغالى باستاد ميتلايف بولاية نيوجيرسى الأمريكية فى الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس العالم للأندية، بحضور جماهيري مرتقب.

ولا يتمتع الأهلي بوضع جيد حيث يتذيل المجموعة الأولى برصيد نقطة واحدة فقط، بعدما تعادل سلبيًا مع إنتر ميامي، ثم خسر أمام بالميراس بهدفين دون رد.

ويتواجد بورتو في المركز الثالث برصيد نقطة كذلك، حيث تعادل مع بالميراس بدون أهداف، قبل أن يتعرض للهزيمة أمام إنتر ميامي بهدفين لهدف.

ورغم سوء وضعهما، إلا أن الأهلي وبورتو يتمسكان بآمالهما الضعيفة في إمكانية التأهل إلى دور الـ16.

وتقام بطولة كأس العالم للأندية بشكلها الجديد والذي يضم 32 فريقًا بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو المقبل.

سيتولى الحكم الفنزويلي، خيسوس فالنزويلا مسئولية إدارة مباراة الأهلي وبورتو المرتقبة في كأس العالم للأندية.

وسيعاونه كل من الفنزويليين خورخي أوريجو وتوليو مورينو، في حين أن الإماراتي عمر العلي سيكون الحكم الرابع في تلك المباراة.

ويشارك الأهلى فى منافسات بطولة كأس العالم للأندية للمرة العاشرة فى تاريخه، بعدما سبق وخاض منافسات البطولة 9 مرات بنظامها السابق، حقق خلالها الميدالية البرونزية فى 4 مرات فى أعوام 2006، و2020 و2021 و2023.

حصد الأهلي نقطة وحيدة من التعادل أمام إنتر ميامي سلبيا فى مباراة الافتتاح قبل الخسارة أمام بالميراس البرازيلي بهدفين نظيفين.

وأصبح مصير الأهلى ومعه بورتو متوقفاً على نتيجة مباراة إنتر ميامي وبالميراس التي تقام في الرابعة فجر الثلاثاء أيضاً فى المقام الأول، حيث إن انتهاء لقائهما بالتعادل يعني تأهل الفريقين معاً إلى الدور الثاني، مقابل خروج بطل أفريقيا ومنافسه البرتغالي.

و يحتاج الأهلي لتجاوز إنتر ميامي في الترتيب ليحصد بطاقة التأهل الثانية، حيث لن يتمكن من تجاوز بالميراس لتفوق الأخير عليه فى المواجهات المباشرة.

لمزيد من أخبار كأس العالم للأندية اضغط هنا..

وينبغي على الأهلي الفوز على بورتو بفارق هدفين على الأقل فى الجولة الأخيرة ليرفع رصيده إلى 4 نقاط، أما تعثره سواء بالتعادل أو الخسارة فيعني خروجه مبكراً.

ويحتاج الأهلي لخسارة إنتر ميامي أمام بالميراس في الجولة الأخيرة بفارق هدفين أو أكثر، ليضمن التأهل إلى ثمن النهائي.

ففى حال تساوي النقاط يتم الاحتكام أولا إلى المواجهات المباشرة، ثم إلى فارق الأهداف، ثم عدد الأهداف المسجلة في المباريات بين الفرق المعنية.

ويفتقد الاسبانى خوسيه ريبيرو المدير الفني للأهلى في مباراة بورتو لجهود نجمه إمام عاشور الذى تعرض للإصابة بكسر في عظمة الترقوة بجانب غياب طاهر محمد طاهر بسبب الإصابة في منشأ العضلة الامامية بجانب إيقاف مروان عطية لتراكم الإنذارات.

وطالب ريبيرو لاعبى الاهلى بالقتال في لقاء بورتو لتحقيق الفوز الأول بالبطولة حتى لو كانت فرصة الصعود للدور التالى مرهونة بنتيجة مباراة انتر ميامى وبالميراس وذلك لمصالحة الجماهير الغاضبة من سوء النتائج والأداء.

في المقابل ، يواجه مارتين أنسيلمي مدرب بورتو البرتغالي، شبح الإقالة من تدريب الفريق حال الخسارة أمام النادي الأهلي، حيث بات الفريق مُطالبًا بضرورة تحقيق الفوز الأول بمونديال الأندية ، من أجل محو الصورة السيئة التي ظهر بها بورتو كأحد أكبر الأندية في المونديال، وإلا سيواجه خطر الإقالة حال السقوط أمام المارد الأحمر.

جماهير بورتو لن تقبل إلا بتحقيق الفوز على الأهلي مع تقديم أداء جيد يعكس به مارتين أنسيلمي الصورة السيئة عن الفريق ببطولة كأس العالم للأندية بنسختها الجديدة المكونة من 32 فريقًا.

وهناك حالة من الغضب تسيطر على جماهير بورتو بسبب العروض المخزية التي قدمها الفريق حتى الأن في كأس العالم للأندية، بعد التعادل سلبيًا أمام بالميراس في الجولة الأولى والخسارة ضد إنتر ميامي بالجولة الثانية.