مونديال الأندية: روديغر يتهم أحد لاعبي باتشوكا باهانته عنصريا

الرياص - اسماء السيد - Charlotte (الولايات المتحدة) : اتهم قلب الدفاع الألماني لريال مدريد الإسباني أنتونيو روديغر أحد لاعبي باتشوكا المكسيكي بإهانته عنصريا في نهاية اللقاء الذي فاز به النادي الملكي 3 1 الأحد في مونديال الأندية لكرة القدم، وذلك وفق ما أفاد مدربه شابي ألونسو.

وبدا روديغر غاضبا جدا بعد تبادله الكلام مع المدافع الأرجنتيني لباتشوكا غوستافو كابرال عقب صافرة نهاية المباراة التي أقيمت في شارلوت بولاية كارولاينا الشمالية، ثم بدا أنه يتذمر للحكم البرازيلي رامون أباتي أبيل.

ونفى كابرال أنه وجه إهانات عنصرية للمدافع الألماني.

ولدى سؤاله عن الحادثة في المؤتمر الصحافي بعد المباراة، قال ألونسو "أخبرنا توني (روديغر) بشيء، ونحن ندعمه وسنرى ما سيحدث. أعتقد أنه تم تفعيل بروتوكول التحقيق، لكن إذا حدث ذلك (الإهانة)، فيجب اتخاذ جميع الإجراءات ونحن ندعم أنتونيو لأنه أمر غير مقبول".

وتابع "في كرة القدم، لا يوجد تسامح مع هذا الأمر، وإذا حدث فعلا، يجب اتخاذ الإجراءات. هذا ما أخبرنا به أنتونيو ونحن نصدقه. الأمر قيد التحقيق الآن".

وزعم كابرال (39 عاما) أن روديغر أساء تفسير ما قاله له الأرجنتيني الذي توجه له بكلمة "جبان"، وهي عبارة إسبانية تشبه عبارة أخرى مرتبطة بالإساءة العنصرية.

وقال كابرال "كنت أقول له الشيء نفسه طوال الوقت (جبان)".

وسُئل مدرب باتشوكا خايمي لوسانو عن الحادثة، فرد أنه لا يعلم ما حدث لأنه "لم أتحدث مع كابرال عن هذا الأمر، ولا يمكنني تقديم أي تفسير له، فهذه أول مرة أسمع فيها بهذا الخبر"، مستطردا "لا يُمكن تبريره إطلاقا (إذا حصلت الإهانة بالفعل)، لكني سأتحدث معه، فأنا أعرفه منذ فترة ولم أسمع قط بأمر مماثل صادر عن لاعبي باتشوكا. لا يمكنني الدفاع عن قائدي مهما كلف الأمر، لكني سأتحدث معه في هذا الشأن".