شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدرس الإبقاء على ثنائى حراسة المرمى بسبب ضعف البدلاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس مسئولو نادى الزمالك الإبقاء على ثنائى حراسة المرمى محمد عواد ومحمد صبحى وعدم إجراء أي تعديلات أو تدعيمات فى هذا المركز، خاصة فى ظل عدم وجود حراس على الساحة الرياضية يستطيعون تدعيم هذا المركز بالشكل المطلوب.

وأصبح قرار الإبقاء على عواد وصبحى هو الأقرب فى الموسم المقبل، مع إمكانية التعاقد مع حارس مرمى ثالث دون التفريط فى خدمات أي منهما فى الميركاتو الصيفي الجاري، لاسيما أن المدير الفني الجديد الذى سيتم التعاقد معه سيكون صاحب القول الفصل في هذا الأمر.

فى سياق آخر، في إطار سعيه لإعادة ترتيب الأوراق الفنية داخل الفريق الأول لكرة القدم، فرض نادي الزمالك حالة من السرية التامة حول ملف التعاقد مع المدير الفني الأجنبي الجديد، الذي سيخلف المدرب المؤقت أيمن الرمادي، والذي تولى المهمة فى المرحلة الأخيرة من الموسم بشكل مؤقت.

وأكدت مصادر داخل القلعة البيضاء أن إدارة النادي ترفض تمامًا تسريب أي أسماء أو تفاصيل بشأن المفاوضات الجارية مع عدد من المدربين الأجانب، مشيرة إلى أن اللجنة الفنية تُجري مفاوضات متقدمة مع أكثر من اسم لقيادة الفريق فى الموسم المقبل، وأن الإعلان الرسمي سيتم فور الاتفاق النهائي والتوقيع الرسمي.