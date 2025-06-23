شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب شباب اليد يواجه سويسرا فى انطلاق الدور الرئيسى ببطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

يخوض منتخب شباب كرة اليد، بقيادة مديره الفني مجدي أبو المجد، أولى مواجهات الدور الرئيسي ببطولة العالم، المقامة خلال الفترة من 18 حتى 29 من يونيو الجاري فى بولندا، أمام سويسرا فى الثامنة إلى الربع مساءً بتوقيت القاهرة.

ونجح منتخب مصر فى التأهل إلى الدور الرئيسي بالعلامة الكاملة، متصدرًا المجموعة الثامنة، بعد الفوز على السعودية والبحرين وإسبانيا في دور المجموعات.

ثم يلتقي منتخب مصر نظيره الألماني غدا الثلاثاء 24 يونيو الجاري، فى الساعة 6.45، مساءً، بتوقيت وارسو، الـ 7.45 بتوقيت القاهرة.

وتضم قائمة منتخب شباب اليد كلا من: يوسف وليد، يوسف ناجي، محمد مؤمن، عمر بركة، عمر عدلان، محمد عبدالغني، محمد صلاح، زياد حشاد، محمد وائل، فراس مروان، يوسف عبدالغني، محمد عماد (أوكا)، زياد عبدالرحيم، ياسين سالم، عمر هيمن، معاذ عزب، بلال إبراهيم مسعود، وأحمد تغيان، ويرأس البعثة نبيل خشبة أمين صندوق الاتحاد.