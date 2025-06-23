شكرا لقرائتكم خبر عن ريبيرو يعقد محاضرة أخيرة للاعبي الأهلي قبل مواجهة بورتو الحاسمة بالمونديال والان مع تفاصيل الخبر

يعقد الإسباني خوسيه ريبيرو ، المدير الفني للأهلي، محاضرة فنية أخيرة مساء اليوم مع لاعبي الفريق الأحمر لمنحهم التعليمات الأخيرة قبل خوض مباراة بورتو في الرابعة فجر غدٍ الثلاثاء، في ختام دور المجموعات للمجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية، من أجل تنفيذها في مباراة بورتو لتجنب وقوع الأخطاء في تلك المواجهة الفاصلة في مشوار الفريق الأحمر بمونديال الأندية.

ويرغب ريبيرو فى تصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبوه خلال مباراة بالميراس البرازيلي الماضية، وتسببت فى خسارة الفريق بثنائية نظيفة وتعقيد موقفه من الصعود إلى دور الـ16 ببطولة كأس العالم للأندية، لاسيما أن الفريق يتمسك بتحقيق الفوز باعتباره الأمل الوحيد للصعود حال فوز بالميراس على إنتر ميامي بالمباراة الأخرى للمجموعة الأولى.

ترتيب مجموعة الأهلي

بالميراس - 4 نقاط (فارق أهداف +2)

إنتر ميامي - 4 نقاط (فارق أهداف +1)

بورتو - نقطة واحدة (فارق أهداف -1)

الأهلي - نقطة واحدة (فارق أهداف -2)

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وخسر الأهلي أمام بالميراس البرازيلي بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية ، وستقام المباراة التالية للأهلي أمام بورتو البرتغالى على ملعب ميتلايف أيضا في الرابعة فجر الثلاثاء المقبل، وفي نفس التوقيت سيلتقي إنتر ميامي مع بالميراس.

واستهل النادي الأهلي مشواره بالتعادل السلبي مع إنتر ميامي في مباراة الافتتاح ، ويحتل الأهلي المركز الأخير برصيد نقطة واحدة، بفارق الأهداف عن بورتو الثالث ، بينما يتصدر بالميراس بـ 4 نقاط، بفارق الأهداف عن إنتر ميامي الثاني.