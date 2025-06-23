شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخصص ميزانية منفصلة لفريق الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصص مسئولو نادى الزمالك ميزانية لفريق الكرة الأول بالنادى، لتصبح تلك الميزانية مخصصة لدعم الفريق بداية من المدير الفني الأجنبي، وحتى الصفقات التي سيتم إبرامها لتدعيم الصفوف قبل انطلاق الموسم الجديد.

واتفقت لجنة التخطيط بنادى الزمالك مع مجلس الإدارة على تخصيص ميزانية خاصة لصفقات فريق الكرة فى الموسم الجديد، وعدم استقطاع منها أى أموال للألعاب الأخرى أو المشاكل المختلفة التى تعانى منها القلعة البيضاء حالياً، وهو الأمر الذى تم التصديق عليه بالإجماع.

ويعقد مجلس إدارة نادى الزمالك جلسات مستمرة مع جون إدوارد المدير الرياضى الجديد لفريق الكرة؛ لمناقشة خطة تطوير كرة القدم بالنادى، وكذلك حسم ملف المدير الفني الجديد بالموسم المقبل.

ومن المقرر أن تشهد الجلسات الاستقرار على اسم المدير الفنى الذى سيتم الإعلان عنه فى أقرب وقت، بالإضافة إلى ملف الصفقات التى سيستمر جون إدوارد عليها لتدعيم صفوف الفريق خلال الأيام الجارية بالانتقالات الصيفية.

وكان مجلس الزمالك أعلن أمس تولى جون إدوارد منصب المدير الرياضى لقطاع كرة القدم فى النادى، على أن يكون مسؤولاً عن إدارة ملف الفريق الأول لكرة القدم.

ومنحه كافة الصلاحيات لإدارة قطاع كرة القدم فى النادى، والتعامل مع مختلف ملفات كرة القدم، وسط رغبة كبيرة فى الاستفادة من قدراته لتحقيق الأهداف المطلوبة وبما يلبى طموحات جماهير الزمالك.