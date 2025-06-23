شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يرفض التسرّع فى تدعيم الجبهة اليمنى بالميركاتو الصيفي.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

يرفض مسئولو النادي الأهلي فكرة التعجل فى مسألة تدعيم الجبهة اليمنى خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعدما ارتفعت الأصوات التي تنادي بتدعيم تلك الجبهة، خاصة مع تراجع مستوى محمد هاني الملحوظ الفترة الأخيرة، خاصة خلال المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية والمقامة حاليا فى أمريكا، بخلاف تراجع مستوى عمر كمال عبد الواحد، وفشله في تقديمه أوراق اعتماده الفترة الأخيرة، وتواجده على دكة البدلاء بشكل مستمر.

ويرى مسئولو النادي الأهلي أنه يجب التمهل قبل اتخاذ قرار تدعيم الجبهة اليمنى، مع وجود أكثر من لاعب قادر على سد الفجوة فى تلك الجبهة، مع اقتراب عودة كريم فؤاد، الذي يجيد اللعب فى مركز الظهير الأيمن، وإمكانية استعادة الثنائي هاني وعمر كمال لمستواهما السابق، بخلاف وجود أكثر من لاعب يجيد اللعب فى الجبهة اليمنى، مثل أحمد رمضان بيكهام وحسين الشحات وأحمد سيد زيزو وطاهر محمد طاهر.

وسيناقش مسئولو النادي الأهلي ملف الصفقات والتدعيمات التي يحتاجها الفريق الأحمر عقب نهاية مشاركته في بطولة كأس العلم للأندية، ومعرفة رأي الإسباني خوسيه ريبيرو بشأن التدعيمات المطلوبة لحل المشاكل الفنية الموجودة في صفوف الفريق الأحمر قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.

ترتيب مجموعة الأهلي

بالميراس - 4 نقاط (فارق أهداف +2)

إنتر ميامي - 4 نقاط (فارق أهداف +1)

بورتو - نقطة واحدة (فارق أهداف -1)

الأهلي - نقطة واحدة (فارق أهداف -2)

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وخسر الأهلي أمام بالميراس البرازيلي بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية ، وستقام المباراة التالية للأهلي أمام بورتو البرتغالى على ملعب ميتلايف أيضا في الرابعة فجر الثلاثاء المقبل، وفي نفس التوقيت سيلتقي إنتر ميامي مع بالميراس.

واستهل النادي الأهلي مشواره بالتعادل السلبي مع إنتر ميامي في مباراة الافتتاح ، ويحتل الأهلي المركز الأخير برصيد نقطة واحدة، بفارق الأهداف عن بورتو الثالث ، بينما يتصدر بالميراس بـ 4 نقاط، بفارق الأهداف عن إنتر ميامي الثاني.