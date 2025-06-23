شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحسم صفقة محمد شكري بعد العودة من كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

يضع مسئولو الأهلي الرتوش الأخيرة على صفقة التعاقد مع محمد شكري ظهير أيسر سيراميكا، لتدعيم صفوفه قبل خوض منافسات الموسم الجديد، بعد التوصل لاتفاق مبدئي بين الناديين على التفاصيل المالية الخاصة بالصفقة، ودخول بعض اللاعبين من صفوف الأهلي ضمن صفقة عودة شكري إلى القلعة الحمراء، ويوجد أكثر من لاعب في صفوف الأهلي مرشحين للانتقال إلى سيراميكا ضمن صفقة انتقال محمد شكري للأهلي، مثل كريم نيدفيد وخالد عبد الفتاح ومحمد الضاوي كريستو، وعدد من اللاعبين الناشئين.

ترتيب مجموعة الأهلي

بالميراس - 4 نقاط (فارق أهداف +2)

إنتر ميامي - 4 نقاط (فارق أهداف +1)

بورتو - نقطة واحدة (فارق أهداف -1)

الأهلي - نقطة واحدة (فارق أهداف -2)

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وخسر الأهلي أمام بالميراس البرازيلي بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية ، وستقام المباراة التالية للأهلي أمام بورتو البرتغالى على ملعب ميتلايف أيضا في الرابعة فجر الثلاثاء المقبل، وفي نفس التوقيت سيلتقي إنتر ميامي مع بالميراس.

واستهل النادي الأهلي مشواره بالتعادل السلبي مع إنتر ميامي في مباراة الافتتاح ، ويحتل الأهلي المركز الأخير برصيد نقطة واحدة، بفارق الأهداف عن بورتو الثالث ، بينما يتصدر بالميراس بـ 4 نقاط، بفارق الأهداف عن إنتر ميامي الثاني.