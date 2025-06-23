شكرا لقرائتكم خبر عن أبو جبل يبتعد عن العودة للزمالك بسبب مودرن سبورت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضاءلت فرص عودة الحارس الدولي محمد أبو جبل إلى صفوف نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك رغم تواصل سابق بين اللاعب وبعض مسئولي النادي، وتكشف مصادر مطلعة أن أسبابًا فنية وإدارية تقف وراء هذا التراجع، أبرزها السياسة الجديدة التي تتبعها إدارة الزمالك فى اختيار اللاعبين، بالإضافة إلى اقتراب اللاعب من الانتقال لصفوف مودرن سبورت بعد رحيل محمود جنش الذى انتهت مدة تعاقده.

وكان أبو جبل قد التقى أحد أعضاء لجنة التخطيط بالزمالك، وناقش الطرفان احتمالية عودته لصفوف الفريق، خاصة مع انتهاء تعاقده مع البنك الأهلي، واحتياج الزمالك لدعم مركز حراسة المرمى، الجلسة حملت إشارات إيجابية من اللاعب الذي أبدى استعداده الكامل للعودة دون شروط معقدة، رغبة منه في استعادة أمجاده السابقة مع الفريق الأبيض، الذي تألق معه سابقًا على الصعيد المحلي والقاري.

ورغم هذه الجلسة، إلا أن اتجاه إدارة الزمالك الحالي يبدو بعيدًا عن إعادة أبو جبل، حيث تشير مصادر من داخل النادي إلى أن اللجنة الفنية تُفضّل التعاقد مع حارس شاب، إلى جانب الاعتماد على الحارس الشاب أحمد نادر السيد، الذي نال ثقة كبيرة في الفترة الأخيرة.

كما أن إدارة النادي ترغب فى بناء فريق جديد بطابع شبابي وتكلفة مالية أقل، وهو ما قد يجعل التعاقد مع أبو جبل، صاحب الخبرة الكبيرة، خيارًا غير أولوي.