شكرا لقرائتكم خبر عن سيناريو صعود الأهلى لدور الـ"16" بكأس العالم للأندية أمام بورتو البرتغالى والان مع تفاصيل الخبر

يترقب جمهور المارد الأحمر مواجهة الفريق المصيرية في كأس العالم للأندية 2025، عندما يواجه بورتو البرتغالي.

وحصد الأهلي نقطة وحيدة من التعادل أمام إنتر ميامي سلبيا فى مباراة الافتتاح قبل الخسارة أمام بالميراس البرازيلي بهدفين نظيفين.

وأصبح مصير الأهلى ومعه بورتو متوقفاً على نتيجة مباراة إنتر ميامي وبالميراس فى المقام الأول، حيث إن انتهاء لقائهما بالتعادل يعني تأهل الفريقين معاً إلى الدور الثاني، مقابل خروج بطل أفريقيا ومنافسه البرتغالي.

وبعد انتهاء مباريات الجولة الثانية في المجموعة، يحتاج الأهلي لتجاوز إنتر ميامي في الترتيب ليحصد بطاقة التأهل الثانية، حيث لن يتمكن من تجاوز بالميراس لتفوق الأخير عليه فى المواجهات المباشرة.

وينبغي على الأهلي الفوز على بورتو بفارق هدفين على الأقل فى الجولة الأخيرة ليرفع رصيده إلى 4 نقاط، أما تعثره سواء بالتعادل أو الخسارة فيعني خروجه مبكراً.

ويحتاج الأهلي لخسارة إنتر ميامي أمام بالميراس فى الجولة الأخيرة بفارق هدفين أو أكثر، ليضمن التأهل إلى ثمن النهائي.

جدير بالذكر أنه حال تساوي النقاط يتم الاحتكام أولا إلى المواجهات المباشرة، ثم إلى فارق الأهداف، ثم عدد الأهداف المسجلة في المباريات بين الفرق المجموعة.

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وخسر الأهلي أمام بالميراس البرازيلي بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بكأس العالم للأندية

وستقام المباراة التالية للأهلي أمام بورتو البرتغالى على ملعب ميتلايف أيضا في الرابعة فجر غداً الثلاثاء، وفي نفس التوقيت سيلتقي إنتر ميامي مع بالميراس.

وكان الأهلي قد استهل مشواره بالتعادل السلبي مع إنتر ميامي في مباراة الافتتاح ، ويحتل الأهلي المركز الأخير برصيد نقطة واحدة، بفارق الأهداف عن بورتو الثالث ، بينما يتصدر بالميراس بـ 4 نقاط، بفارق الأهداف عن إنتر ميامي الثاني.