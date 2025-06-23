شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يدرس إقامة معسكر خارجى لمنتخب مصر قبل المشاركة فى أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام حسن ، إقامة معسكر خارجى للمنتخب قبل المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية بالمغرب ديسمبر المقبل بجانب مباراة ودية خارجية في ختام الإعداد للبطولة.

وأوقعت قرعة بطولة أمم أفريقيا 2025 منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن فى المجموعة الثانية، مع منتخبات جنوب أفريقيا وأنجولا وزيمبابوى.



وتناقش رابطة الأندية المصرية المحترفة طلبات الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام حسن بشأن التوقفات والمعسكرات استعدادا للارتباطات المقبلة سواء تصفيات كأس العالم أو بطولة أمم افريقيا بالمغرب ديسمبر المقبل لمراعاتها قبل وضع جدول الدوري الجديد.

وعقدت رابطة الأندية اجتماعا مع بعض مسئولي الاتحاد الأفريقي ، للتنسيق قبل وضع الجدول وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم انطلاق بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية في شهر سبتمبر 2025، وذلك بسبب إقامة بطولة كأس الأمم الأفريقية للمحليين شهر أغسطس المقبل.



وحدد الاتحاد الأفريقي مواعيد البطولة على النحو التالي: إقامة الدور التمهيدي الأول الذهاب 19-21 سبتمبر و مباريات الإياب 26-28 سبتمبر.



كما تحدد الدور التمهيدي الثاني أيام 17-19 أكتوبر و24 - 26 أكتوبر، بينما تقام مباريات دور المجموعات

الجولة الأولى: 21-23 نوفمبر 2025

الجولة الثانية: 28-30 نوفمبر 2025

الجولة الثالثة: 23-25 يناير 2026

الجولة الرابعة: 30 يناير– 1 فبراير 2026 ، والجولة الخامسة: 6-8 فبراير 2026 والجولة السادسة: 13-15 فبراير 2026.



كما تحدد إقامة مباريات ربع النهائي



الذهاب: 13-15 مارس 2026 و الإياب: 20-22 مارس 2026 ، و مباريات نصف النهائي ، الذهاب 10-12 إبريل 2026 و الإياب: 17-19 إبريل 2026 ، و النهائي خلال الفترة من 8 و24 مايو 2026 .



كما حدد كاف مواعيد تسجيل اللاعبين حيث تكون فترة القيد الأولى للدور التمهيدي من 1 أغسطس 2025 حتى 31 أغسطس 2025 و فترة القيد الثانية للدور التمهيدي الثاني من 1 سبتمبر 2025 حتى 30 سبتمبر 2025 ، فترة القيد لمرحلة المجموعات من 1 أكتوبر حتى 31 أكتوبر ، و فترة القيد لبقية مرحلة المجموعات والمواجهات الإقصائية من 1 يناير 2026 حتى 31 يناير 2026.