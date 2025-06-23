شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو المصري المعارون ينتظرون تحديد مصيرهم بعد العودة إلى الفريق والان مع تفاصيل الخبر

استعاد النادي المصري لاعبيه المعارين إلى الأندية الأخرى بعد انتهاء الموسم وهم، أحمد أيمن منصور، زياد فرج، سمير فكري، ومحمد الظريف، بعد انتهاء إعارتهم خلال الموسم الماضي، ويترقب اللاعبون حسم مصيرهم من قائمة الفريق الأولية قبل إرسالها إلى اتحاد الكرة.



ويضع مسئولو النادي المصري الرتوش الأخيرة على القائمة الأولى للفريق، وذلك قبل الموعد الأخير لإرسالها إلى اتحاد الكرة، والمقرر له 28 يونيو الجاري، ولم يعلن المصري حتى الآن الاستغناء عن أي لاعب بشكل رسمي.



من جانبه، قرر مجلس إدارة النادي المصري نقل معسكر تدريب الفريق من القاهرة إلى مدينة بور فؤاد، وذلك ليكون قريباً من جماهير بورسعيد، لاستغلال الحضور الجماهيري في دعم وتحفيز اللاعبين.



ومن المقرر أن يخوض المصري تدريباته بمعسكره بأحد الأكاديميات الخاصة في مدينة بور فؤاد خلال الفترة المقبلة، بعد تعيين المدير الفني الجديد للفريق.