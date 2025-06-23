شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة الأهلي فى كأس العالم للأندية قبل الجولة الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

مباراة الأهلي وبورتو تقام على ملعب "ميتلايف" ضمن الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الأولى من كأس العالم للأندية والمقام بالولايات المتحدة الأمريكية.

واكتفى الأهلي بحصد نقطة وحيدة من أول جولتين في دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية، ولا يزال يطارد بطاقة التأهل إلى دور الـ16.

وينافس الأهلي فى المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم للأندية 2025، بجوار إنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.



ترتيب مجموعة الأهلي ترتيب مجموعة الأهلي بالميراس - 4 نقاط (فارق أهداف +2)

إنتر ميامي - 4 نقاط (فارق أهداف +1) بورتو - نقطة واحدة (فارق أهداف -1) الأهلي - نقطة واحدة (فارق أهداف -2)

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وخسر الأهلي أمام بالميراس البرازيلي بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بكأس العالم للأندية

وستقام المباراة التالية للأهلي أمام بورتو البرتغالى على ملعب ميتلايف أيضا فى الرابعة فجر غدٍ الثلاثاء، وفى نفس التوقيت يلتقي إنتر ميامي مع بالميراس.

وكان الأهلي قد استهل مشواره بالتعادل السلبي مع إنتر ميامي في مباراة الافتتاح، ويحتل الأهلي المركز الأخير برصيد نقطة وحيدة، بفارق الأهداف عن بورتو الثالث، بينما يتصدر بالميراس بـ4 نقاط، بفارق الأهداف عن إنتر ميامي الثاني.