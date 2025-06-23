شكرا لقرائتكم خبر عن أليو ديانج: جاهزون لمباراة بورتو البرتغالى ولتحقيق نتيجة إيجابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أليو ديانج، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، أهمية وصعوبة مباراة بورتو البرتغالي المقرر إقامتها غدًا في كأس العالم للأندية، مشيرًا إلى أن الأهلي جاهز للقاء ولتحقيق نتيجة إيجابية تسعد الجماهير.

وقال ديانج، في تصريحات للموقع الرسمي: نخوض مباراة صعبة أمام فريق كبير وهدفنا تحقيق الفوز، وسنسعى بكل قوة من أجل إتمام هذا الهدف، ولدينا إصرار وعزيمة على تجاوز كافة الظروف وصعوبات المباراة.

وأضاف: نتعامل مع كل مباراة بشكل منفرد، وتركيزنا حاليًا منصب بالكامل على مواجهة بورتو، وسنبذل كل ما لدينا من جهد تحقيق الانتصار.

ووجه ديانج رسالة شكر إلى جماهير الأهلي، قائلًا: نُقدّر كثيرًا حضور جماهيرنا الوفية هنا، ونعلم أن الرحلة من القاهرة إلى الولايات المتحدة ليست سهلة، ودعمهم المستمر يمثل دافعًا كبيرًا لنا، ونتمنى دائمًا أن نكون عند حسن ظنهم وأن نجعلهم فخورين بنا.

ويبحث فريق الأهلي عن تحقيق نتيجة إيجابية أمام بورتو البرتغالي في الرابعة فجر الثلاثاء، من أجل تعزيز موقفه وزيادة حظوظه في الصعود إلى دور الـ16 لبطولة كأس العالم للأندية، بعدما اكتفى بنقطة يتيمة من المباراتين الماضيتين بعد التعادل مع إنتر ميامي والخسارة من بالميراس.

واكتفى الأهلي بحصد نقطة وحيدة من أول جولتين في دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية، ولا يزال يطارد بطاقة التأهل إلى دور الـ16، وينافس الأهلي فى المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم للأندية 2025، بجوار إنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

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ترتيب مجموعة الأهلي

بالميراس - 4 نقاط (فارق أهداف +2)

إنتر ميامي - 4 نقاط (فارق أهداف +1)

بورتو - نقطة واحدة (فارق أهداف -1)

الأهلي - نقطة واحدة (فارق أهداف -2)

وخسر الأهلي أمام بالميراس البرازيلي بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بكأس العالم للأندية.